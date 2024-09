Rengeteg a megtakarításuk, ide teszik az európai befektetők

Amerikai szolgáltatók gyűjtik az európaiak megtakarításait

A befektetési szolgáltatók versenyében most is a globális piacvezető BlackRock végzett az élen, melynél 12,9 milliárd eurót fektettek be az európaiak. A piacot augusztusban így az amerikai szolgáltatók uralták, a dobogó két alsóbb fokára ugyanis a Goldman Sachs és a JPMorgan állhatott fel 7,7, illetve 6,7 milliárdos értékesítéssel. Mögöttük két ugyancsak tengerentúli szektortárs, a Vanguard, valamint a State Street Global Advisors futott be, előbbi 5,9, utóbbi 3,9 milliárd eurós friss befektetéssel.

Elképesztő pénz ömlik idén az alapkezelőkhöz

A bőséges augusztusi befektetéseknek is köszönhetően 2024 első nyolc hónapjában 352,6 milliárd euró megtakarítást szívott fel az európai alapkezelői szektor. Ebből 199,3 milliárd érkezett a kötvényalapokba, a pénzpiaci termékek pedig további 181,5 milliárdot csatornáztak be.

A két legkeresettebb kategória mögött messze elmarad a részvényalapokba érkező 43,8 milliárd eurós megtakarítás. Az árupiaci termékek szerény 400 millió eurós tőkebeáramlást tudnak felmutatni, a többi termékfajtából pedig leépítették kitettségeiket a kontinens befektetői. Az alternatív alapok 7,7 milliárd eurót veszítettek, az ingatlanalapok 8,7 milliárd eurónyi tőke áramlott ki, az idei év legnagyobb veszteségek számító vegyes eszközök összértékét pedig 55,8 milliárd euróval apasztották a visszaváltások.