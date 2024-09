Az egyik bennfentes már nem bírta idegekkel a Rheinmetall elképesztő raliját

Augusztusban a Rheinmetall részvényárfolyama még rekordszinteken mozgott, sőt a hónap derekán 563,2 euróval új csúcsot is felállított, később azonban némileg lelohadt a befektetők lelkesedése, és a kurzus múlt hétfőn már majdnem 500 euró alá bukott, végül valamivel 501 euró fölött fordult.

Jól pörögnek idén a Rheinmetall részvényei / Fotó: Ying Tang / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Piacra dobta részvényeit a Rheinmetall fb-elnöke

Azóta ismét felfelé tart menet, és csütörtök óta 520 euró körül mozog a papír árfolyama. Ezt a lokális magaslatot viszont Ulrich Grillo a Rheinmetall felügyelőbizottsági (fb) elnöke már nem várta ki, mivel a múlt hét vége felé két részletben összesen 146 053 euró értékben adott el részvényeket. A részvények átlagos eladási ára 514,86 euró volt, mintegy 10 százalékkal az eddigi csúcs alatt.

Grillo 2016 óta tagja a Rheinmetall felügyelőbizottságának, sőt 2017 óta már ő vezeti. Ezt megelőzően hosszú évekig dolgozott a vezetésben. Emellett a szintén a DAX-kosárban szereplő E.ON közműszolgáltató felügyelőbizottságának is tagja mint elnökhelyettes.

Általában nem jó jel, ha bennfentesek részvényeket adnak el, mivel bizonyos információs előnyökkel rendelkeznek. Az eladásaik pedig arra utalnak, hogy – legalábbis rövid távon – nem számítanak a részvény további emelkedésére.

A jelen esetben azonban árnyalja a képet, hogy Grillo már így is degeszre kereste magát, hiszen például januárban 46 ezer euróért szerezte be papírjait mindössze 308,10 eurós átlagáron, azaz közel 70 százalékos hozamot könyvelhet el éven belül.

Jól keresett Grillo

Ráadásul a most eladott mennyiség közel a duplája a januárban beszerzett pakettnak, tehát a haszna valószínű még nagyobb, lévén az elmúlt három évben 565 százalékkal emelkedett a Rheinmetall-részvények kurzusa.

Az eladás okát Ulrich Grillo egyelőre nem közölte, de könnyen lehet, hogy egyszerűen realizálni akarta eddigi árfolyamnyereségét.

A londoni tőzsdecsoport (LSEG) elemzői konszenzusa szerint egyébként az fb-elnök még várhatott volna. A hazánkban is több hadiipari gyárat felépítő és a 4iG résztulajdonosaként is ismert Rheinmetallt ugyanis vételre ajánlják, célárát pedig 613 euróra teszik, ami további 18 százalékos felértékelődési potenciállal egyenértékű, de a 608 eurós medián célár is közel 100 euróval haladja meg Grillo eladási árát.