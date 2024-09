Pazar célár a Richterre: bőven tizenháromezer forint felett alakulhat a részvények ára

A bruttó fedezeti hányad a 2022-es 57,4 százalékról 2023-ban már 64,7 százalékra emelkedett, a javulásban közrejátszott az is, hogy a tavalyi év második felében már nem rontotta le a marzsot a romániai részleg. A következő években ez a mutató 70 százalék fölé emelkedhet, amiben a Vraylar egyre bővülő értékesítése is fontos szerepet játszik. Az üzemi eredmény a 2024-ben várt 267,1 milliárd forintról 438,4 milliárd forintra emelkedhet 2028-ra. Az árrések alakulását itt is emelkedő pálya jellemzi, az üzemieredmény-hányad idén 32 százalékra javulhat a tavalyi 23,5 százalékról, és az előrejelzési időszak végére elérheti a 39 százalékot.

Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank szenior tőkepiaci elemzője