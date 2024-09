Tőzsdei turbulenciákra a legjobb egy jéghideg Coca-Cola

Nem kezdődött jól a szeptember sem a tőkepiacokon, így az augusztushoz nagyon hasonlóan indul ez a hónap is. Árnyalja a képet persze, hogy hó végére legutóbb sikerült javítani, a nagyobb mínuszokból az indexek feltápászkodtak, az S&P 500 pedig még majdnem új csúcsra is tudott futni. A szeptemberi tőzsdei kezdés ugyanakkor joggal borzolja a kedélyeket, az indexek 2-3 százalékos visszaesését még a kevésbé aktív befektetők is kiszúrják.

A Coca-Cola részvényei is szárnyalni kezdtek a tőzsdei turbelenciákra / Fotó: AFP

Hova meneküljünk a tőzsdei turbulenciák elől?

Ilyenkor adódik a kérdés, hogy van-e hova és kell-e menekülni a hasonló turbulenciák elől, a defenzívebb, fogyasztási javakat gyártó cégek pedig gyorsan a fókuszba kerülnek. Ezek a vállalatok már augusztus során is jól szerepeltek, vagyis az utóbbi hetekben már előszeretettel csipegettek belőlük a befektetők.

A szektort követő XLP ETF július közepe óta nem kevesebb, mint 7 százalékot erősödött, míg az S&P 500 1-2 százalékkal gyengült, vagyis a felülteljesítés nem is kismértékű.

Technikailag egyébként látható, hogy a 80 dolláros szintek áttörése után nagyobb tér nyílt az XLP árfolyama előtt, így a korábbi 66-78, vagy tágabban nézve 65-80 dollár közötti sáv után új távlatok tárultak fel. Első körben akár a 90 dolláros lélektani szintet is figyelhetik a befektetők, de idővel még a 100 dollár sem tűnik annyira távolinak, durván 20 százalékra van innen.

Azt is látni kell, hogy a szektorban nagyobb súllyal rendelkező szereplők is erősek voltak, a Coca-Cola áttörte a korábbi trendvonalat és szárnyalásba kezdett, a Procter and Gamble kurzusa éppen kedden indult meg lendületesen, de a Mondelez is 6 hónapos csúcsára erősödött.

Nem meglepő, hogy a defenzívebb ágazatok felé fordultak a befektetők

A piacon tehát keresik az alacsonyabb bétával rendelkező, így nagyobb biztonságot ígérő papírokat a turbulens időszakban. Láthatóan a volatilitás megnőtt az augusztusi események után, a kedélyek pedig bár ilyenkor jellemzően csillapodni szoktak, a korábbi nyugalmas időszakok általában nem térnek vissza, részben a piacon maradhat egy kisebb emelkedett volatilitás.