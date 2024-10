Aktivista befektetők célpontja lett az obsitos vakcinagyártó

Egymilliárd dolláros részesedést szerzett a Pfizer gyógyszergyártóban a Starboard Value aktivista befektető. Pénteken a cég piaci értéke 162 milliárd dollár volt. A részvények értéke a felére olvadt a 2021 végi csúcshoz képest, amikor a vállalat leszállította a világ első Covid–19 vakcináját. Idén eddig 4 százalékot morzsolódott az árfolyam, míg a széles piacot leképező S&P 500 21 százalékot emelkedett. A hírre a hétfői amerikai nyitás előtti kereskedésben bő 2 százalékot emelkedett a Pfizer árfolyama.

Egymilliárdot fektettek a vakcinagyártóba az aktivista befektetők / Fotó: AFP

Régi ászokat húznak elő a talonból

Bár a Starboard tervei egyelőre nem ismertek, annyi kiderült, hogy

megkeresték a Pfizer két korábbi vezetőjét,

Ian Readet és Frank D’Ameliót, hogy segítsenek ráncba szedni a vállalatot. Read 2010 és 2018 között volt a Pfizer vezérigazgatója, D’Amelio pedig 2007 és 2021 között volt a pénzügyi igazgató.

A jelenlegi vezérigazgató, Albert Bourla 2018-ban Readet követte a székben. Bourlára nagy nyomás nehezedik a befektetők részéről, mert túlbecsülte a világjárvánnyal kapcsolatos termékek iránti jövőbeli keresletet, miután az egészségügyi vészhelyzet alábbhagyott. Emlékezetes, hogy 2022-ben még a vakcinaértékesítési várakozásokat is megemelték 2 milliárd dollárral. Egy évvel később azonban a Fehér Ház által indított árháborúval is szembe kellett nézniük, az inflációcsökkentési törvény (IRA) részeként a szövetségi gyógyszerkasszát is szűkítették. Nem véletlenül fakadt ki Bourla:

Fegyvert tartottak a fejünkhöz az elnök emberei.

Van élet a vakcina után

A vakcina utáni korszak legnagyobb üzletét a 43 milliárd dolláros Seagen-akvizíció jelentette, melynek révén egy élvonalbeli rákterápiát csatoltak a protfólióhoz. De 11,6 milliárd dollárért felvásárolták a migrén elleni gyógyszereket gyártó Biohaven Pharmaceutical Holdingot, beszálltak a Lyme-kór kezelésében érdekelt Valnevába, s vettek egy sarlósejt-terápiás céget is 5 milliárd dollárért. Miközben

a fogyókúrás kutatásukkal lemaradtak

az Eli Lilly és a Novo Nordisk mögött.

Mindezzel együtt idén nyáron már meglepték az elemzőket a vártnál kedvezőbb mutatókkal, amit a Seagen-akvizíció bevételi hatásával magyaráztak.