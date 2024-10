Az elemzők a nagy fordulatot várják a dollár kurzusában

Dollar-King, azaz minden devizák királya, ez volt a jelző, amit az elmúlt évtizedekben megszokhattunk a devizapiacokon az amerikai dollárral kapcsolatban. Még 2008-ban kezdődött a jelenleg is tartó dollár-erősödési ciklus, amelyben pl. az euróval szemben az 1,60-as szintről paritás alá is bekerült a keresztárfolyam. Az elmúlt majdnem 20 évben újra és újra megjelentek elemzések, amelyek a dollár trónfosztását előlegezték meg, de jól mutatja a zöldhasú stabilitását, hogy 2023 eleje óta az EUR/USD keresztárfolyam az 1,05-1,1250-es szűkebb sávban mozgott.

Véget érhet a dollár erősödésének ciklusa / Fotó: Shutterstock

Az UBS szeptemberi elemzése arra mutat rá, hogy vége lehet ennek a ciklusnak. Az összefoglaló szerint ebben az időszakban nem főleg a fedezetlen kamatparitás (amely szerint – röviden összefoglalva – a két ország közötti kamatkülönbség megegyezik a jelenlegi és a jövőbeli árfolyamok különbségével) jelentette a dollárt támogató erőt, hanem az amerikai eszközökbe történt folyamatos tőkebeáramlás, legyen szó akár a biztonságot jelentő amerikai államkötvényekről vagy a technológiai részvénymániáról. A másik fő tényező, amely a dollár felülteljesítését okozta, az UBS szerint az amerikai gazdaság ereje volt, többek között az automatizálásból, technológiai és innovációs fejlődésből táplálkozó termelékenységi boom.

Bár az UBS is megjegyzi, hogy önmagában az értékelések megváltozása nem vezet általában nagyobb devizamozgásokhoz, a történelmi példák azt mutatják, hogy egy már túlértékelt deviza uralma törékennyé válhat, ha a hozamváltozások mellett az adott gazdaság lassulása is bekövetkezik. A svájci elemzőház áttekintése arra hívja fel a figyelmet, hogy mivel az amerikai infláció hamarosan a Federal Reserve által elvárt 2 százalékos értékhez közeledhet, a munkaerőpiac támogatása céljából a jegybank folyamatosan csökkenheti az irányadó rátát. Az UBS idén minden kamatdöntő ülésen számít lazításra és további három ilyen lépést jelez előre 2025 szeptemberéig. Ez idő alatt az ausztrál és a brit jegybank részéről sokkal konzervatívabb szemléletre számítanak. A carry és egyéb tőkeáramlás véleményük szerint már meg is kezdődött és a következő időszakban ismét a hozamkülönbségek vezethetik a devizapiacot a korábban ismertetett más tényezőket háttérbe szorítva.