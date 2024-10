Elfogynak a betűk, háborognak a befektetési alapkezelők – lassan lehetetlen lesz nevet találni az új ETF-eknek

Annyira sok az egyrészvényes ETF az amerikai tőzsdén, hogy hamarosan elfogynak azok a rövidítések, amiket a cégek az új tőzsdén kereskedett alapjaiknak névként adni tudnak – értesült a Bloomberg több, a problémával lassan napi szinten szembesülő befektetési alapkezelőktől.

Hatalmas és folyamatosan növekvő piac az ETF-eké / Fotó: Connect Images via AFP

Töretlenül bővül az ETF-ek piaca

Az aggódó szakértők ugyanis kiemelik: egy egyrészvényes ETF-nek , azaz egy olyan alapnak, melynek árfolyama mindössze egyetlen mögöttes részvény értékének alakulását hivatott lekövetni, akkor van igazán jó esélye a piacon, főleg röviddel létrehozatala után, ha olyan rövidítéssel bír, ami első látásra is megfogja a befektetőket, emellett viszont az is fontos, hogy valamilyen szinten kapcsolódjon ahhoz a részvényhez is, amit követ.

A probléma viszont mindezzel az, hogy mivel egy ETF rövidítése a jelenlegi szabályok szerint 3 vagy 4 karakterből állhat mindössze, és még számokat sem tartalmazhat, így elméleti síkon hiába létezne 456 976 permutáció, ennek csak egy kis része olyan, amit az alapkezelők saját esélyeik rontása nélkül fel tudnak használni termékeik elnevezése során.

A tízezermilliárd dolláros ETF-piacon így hatalmas verseny alakult ki a hangzatos és releváns rövidítésekért.

A harc a MicoStrategy papírjait követő ETF-ek körében éles jelenleg különösen, melyből csak az elmúlt időszakban öt alap is útjára indult. A bitcoinba fektető vállalat rövidítése (MSTR) ugyanis az R elhagyásával MST-vé válik, melyet a jelenlegi szabályok szerint legfeljebb 52-féleképpen tudnak ragozni az alapkezelők: elé vagy mögé tudnak 26-féle betűt tenni, de számokat, különleges karaktereket nem használhatnak – a lehetőségek tárháza így láthatóan nagyot szűkül egy-egy felkapott részvény esetén.

A rövidítésekért folytatott verseny soha nem volt még élesebb, ezért egyre többen markolnak fel olyan betűket is, amiket ők maguk ugyan nem szeretnének felhasználni, de azzal számolnak, hogy a kínálat szűkülésével a rövidítéseik értéke felmegy, így tetemes profitot tudnak csinálni egy-egy betűszó későbbi értékesítésén

– mondta Gavin Filmore, a Tidal Financial Group igazgatója a Bloombergnek, kiemelve, hogy például a bitcoinhoz szorosan kötődő rövidítéseket (BTC, BIT) már most alig lehet szabadon találni a piacon, de valakinél talonban van már

a DUMB (buta)

és a DUMP (piacra önteni a részvényeket)

betűszó is.