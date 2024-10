Tetszik Orbán terve a piacoknak: újra 400 forint alatt az euró, menetel az OTP is

Lendületet vett a forint erősödése kedd délután azt követően, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Strasbourgban tartott nemzetközi sajtótájékoztatót a magyar soros uniós elnökséggel kapcsolatban.

Orbán Viktor bejelentése megmozgatta a forintot és a pesti tőzsdét is / Fotó: Shutterstock

A hazai fizetőeszköz a 402-es szint felett kezdte a napot az euróval szemben, de mér délelőtt majdnem két egységet javított az európai közös pénzzel szemben. A forint délután újabb erővel folytatta erősödését: négy órakor már 399,4-nél járt a keresztárfolyam, ami 0,65 százalékos erősödést jelent.

A dollárral szemben ugyancsak nagy menetelésben van a hazai deviza, a zöldhasúért 363,9 forintot kérnek, ez pedig 0,63 százalékkal alacsonyabb a nap eleji jegyzésnél.

A feltörekvő piaci devizák közül a lengyel złoty és a cseh korona is számottevően javítani tudott az euróval szemben, így elképzelhető, hogy a nemzetközi kockázatvállalási hajlandóság erősödése támogatja a régiós devizákat, köztük a forintot is. Amely ugyanakkor a régión belül is felülteljesítőnek számít.

A cseh koronával szemben 0,4 százalékos,

a złotyval szemben 0,2 százalékot

javított a magyar valuta.

A forint mellett szólhat, hogy az elmúlt hetekben a legrosszabban teljesítő térségbeli deviza volt, és most, a piaci széljárás enyhülésével a befektetők először a túladott hazai fizetőeszközt kezdték el ismét venni.

Az európai tőzsdéken továbbra is az eladók diktálják a tempót, a pesti börzének ugyanakkor délutánra sikerült ledolgoznia a reggeli csökkenését: a BUX kevesebb, mint egy órával a kereskedés zárása előtt 0,44 százalékkal került feljebb.

Leginkább az OTP húzza a magyar tőzsdét, melynek kurzusa 1,2 százalékkal 18 775 forintra drágult. A Mol 0,2 százalékkal erősödik, a Richter papírjai ellenben 0,4 százalékot gyengültek, a Magyar Telekom pedig az előző napi záróáron stagnál.