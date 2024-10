Az eurót és a dollárt is megverte a forint, a nap végére jöttek meg a vevők a pesti tőzsdére

Míg Európa nyugati felén óvatosak voltak a befektetők, így a tőzsdéken is az eladók diktálták a tempót, a pesti börzének sikerült felülkerekednie a pesszimista hangulaton, és a délelőtti ereszkedést a nap végére számottevő pluszba fordítani.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX 0,2 százalékos emelkedéssel, 74 175 ponton fejezte be a napot. A blue chipek a 0,4 százalékkal 11 110 forintra visszacsúszó Richter kivételével erősödni tudtak, köszönhetően a délután második felében megérkező vételi erőnek, amit Orbán Viktor miniszterelnök strasbourgi sajtótájékoztatóján elhangzottak is támogathattak. A kormányfő Magyarország soros uniós elnökségének főbb célkitűzéseit ismertette, ezek között egy új gazdasági versenyképességi paktum létrehozását is sürgette.

Az OTP egy százalék feletti pluszban is járt a sajtótájékoztató alatt, végül 0,4 százalékos pluszban, 18 655 forinton zárt. A Mol 0,3 százalékkal 2684 forintra drágult, a Magyar Telekom kurzusa pedig 0,2 százalékkal, 1048 forintig került feljebb.

A teljes hazai tőzsdét tekintve a Nordtelekom részvényesei örülhettek a legnagyobb, 1,7 százalékos ralinak, míg a nap vesztese a 6,7 százalékot zuhanó Forrás volt.

A forint szintén mozgalmas napot tudhat maga mögött. A hazai fizetőeszköz már délelőtt erősödni kezdett az euróval szemben, némi pihenő után a délután második felében újabb lendületet vett a kurzus.

A közös európai pénzt a nap eleji 402 forint helyett 399,6 forinton jegyezték a tőzsdezáráskor, ami 0,6 százalékos javulást jelent.

A dollárhoz képest fél százalékot erősödést tudott felmutatni, a keresztárfolyam 354,4-ig jött vissza kora este fél hatig.

A dollár és az euró mellett a régiós devizákhoz képest is felülteljesítőnek bizonyult az elmúlt hetekben már túladott hazai fizetőeszköz, amely a lengyel złotyhoz képest 0,2 százalékkal, a cseh koronával szemben pedig 0,4 százalékkal értékelődött fel.