A Foxconn is felült a mesterséges intelligencia-vonatra, száguldás lett a dologból

Jól pörög a legnagyobb Apple-beszállító eddig idén, rekordbevételről számolt be, és az év eleje óta egy 86 százalékos részvényralit is lenyomott. Az év hátralévő részében is jó eredményeket vár a Foxconn.