Tort ült a tudomány a frankfurti tőzsdén

Repülőrajtot vett a Springer Nature részvénye a frankfurti tőzsdén: első kereskedési napján, délig közel 10 százalékkal emelkedett az árfolyama, kedvező alaphangulatot teremtve a börzei megjelenést tervező társaságoknak.

A frankfurti tőzsde pénteki sztárpapírja a debütáló Springer Nature volt / Fotó: AFP

A világ legnagyobb és legbefolyásosabb tudományos lap- és könyvkiadója az elsődleges részvénykibocsátáskor (IPO) a 21,0–23,5 eurós ajánlati sáv közepe fölé, 22,50 euróra árazta be papírt. A Springer Nature a friss részvények kibocsátásával mintegy 522 millió eurót gyűjtött be maga és tulajdonostársa, a BC Partners számára.

Felélénkült a frankfurti börze

Ráadásul ez még nőhet is, ugyanis a bankok a következő hetekben további 3,5 millió részvényt adhatnak el egy többletjegyzési opció révén. A piaci kapitalizáció meghaladta a 4,9 milliárd eurót. Az érdeklődés meglehetősen élénk volt az IPO iránt, intézményi befektetőktől mintegy 150 megbízás érkezett be, a túljegyzés 6-8-szoros lehetett a Bloomberg információi szerint.

Pedig eddig a Springer Nature-nek nem sok babér termett a parketten, a kiadó először 2018-ban, majd 2020-ban rugaszkodott neki az IPO-nak, de a külső körülmények hirtelen romlása miatt mindkét alkalommal visszavonulót kellett fújnia. A többi között a

a Nature,

a Springer.com,

a BioMed Central,

a Scientific American,

a SciGraph

és a Heinrich Vogel Verlag

kiadványait a portfóliójában tudó Springer Nature IPO-ja az ősz eddigi legnagyobb durranása volt a frankfurti tőzsdén, amellyel feledtetni tudják a CVC Capital Partners által támogatott Douglas parfüm-kiskereskedelmi lánc tavaszi nagy bukását. Az utóbbi árfolyama a kereskedés március végi elindításakor 11 százalékos mínuszba került, onnan mára még 24 százalékkal esett tovább.

A Springer Nature berlini központjában pezsgőt bonthattak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Springer Nature tőzsdei antréjával lökést adott a második félévi európai IPO-aktivitásnak, a piacon az örvendetes élénkülés jelei mutatkoznak. A Bloomberg összesítése szerint a teljes európai IPO-piac 17 milliárd dollárnál jár az idén, 40 százalékkal a tavalyi bázisidőszak felett.

Felpezsdülhet ősszel az európai IPO-piac

Az október is izgalmasnak ígérkezik, ami új esélyt ad a CVC Capital Partnersnek a javításra. Az amerikai befektetési társaság a legnagyobb lengyel kiskereskedelmi hálózatban, a több mint tízezer egységet üzemeltető Zabkában is tulajdonos, így most magas profittal szállhat ki a cégből. A Zabka egyébként az évtized legnagyobb méretű IPO-ját szervezi a varsói tőzsdén, a kereskedés október 17-én indulhat meg.