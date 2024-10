Iránykereséssel indult a nap a BÉT-en – a forint nem gyengült tovább

Elemzők szerint a 0,1 százalékos pénteki csökkenés hétfőn hamar korrigálja a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezető indexe, ezáltal a napi kereskedést inkább a pozitív hírek szabják majd meg. Nagy kérdés, hogy a szombaton bejelentett, pontosabban belengetett legújabb gazdaságélénkítő csomag közvetett hatásai tudnak-e lökést adni a kínai piaci kapcsolatokkal nemigen rendelkező hazai blue chipeknek. A pesti tőzsdeindexet már csak ezer pont választja el az újabb csúcstól – ez egy erőteljesebb ralival akár a héten meglehet.

Még ezer pontot kellene hoznia a BUX-nak, hogy új történelmi csúccsal zárja a hetet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Végül is a várakozás most nem jött be: a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,71 pontos csökkenéssel, 74 263,97 ponton nyitott hétfőn, azaz gyakorlatilag ott, ahol pénteken abbahagyta.

Az OTP-részvények ára 0,05 százalékkal, 18 925 forintra csökkent.

A Mol 0,08 százalékkal, 2652 forintra,

A Richter-papírok árfolyama 0,82 százalékkal, 11 110 forintra drágult

A Magyar Telekom árfolyama 1052 forinton stagnált a nyitás utáni percekben.

A magyar fizetőeszköz továbbra sem találja a helyét: az euróval szemben a hétfői tőzsdenyitáskor 401,2 forinton állt, míg egy dollár 367,1 forintot ért. Előbbi 0,08 százalékos erősödést, utóbbi 0,11 százalékos gyengülést jelent.

A forintra amúgy viszonylag nyugodt hét vár,

az Európai Központi Bank várható csütörtöki kamatcsökkentése mozgathatja meg jobban a kurzust, a kínai GDP adat pénteki közlése a legfeljebb plasztikázhat ezen egy cseppet. Tehát aki már a téli síelésre váltana forintot, annak nem érdemes sietnie.