Jó hír a Molnak: megszedte magát az INA

Kedvező előjelt kapott a Mol, miután horvát leányvállalata, az INA erős harmadik negyedéves eredményről számolt be szerda délután.

Kilőtt a Mol-leány INA profitja a harmadik negyedévben / Fotó: Shutterstock

A Mol 49,1 százalékos és a horvát állam 44,9 százalékos tulajdonába, ám a magyar olajcég irányítása alá tartozó INA bevétele 5,6 százalékkal 1,15 milliárd euróra apadt július és szeptember között, de az eredménysorokon így is javuló teljesítményt produkált.

A legfontosabb iparági mutató, az újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított eredmény (CCS EBITDA) 14 százalékkal 185,1 millió euróra nőtt.

A tisztított adózott eredmény 43 százalékkal ugrott meg, ami 120,7 millió eurós nyereséget jelent az időszakra.

A kutatás-termelés üzletág EBITDA-ja 3 százalékkal csökkent, de 76 millió euró feletti tétellel így is a legnagyobb hozzájárulást adta az eredményhez. A finomítást és az üzemanyag-kereskedelmet is magában foglaló szegmens 73,6 millió eurót hozott ezen a soron.

2024 harmadik negyedévében stabil olaj- és gázárak mellett javult a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árkörnyezet. Az ellátásbiztonság továbbra is megkérdőjelezhetetlen, mivel a rijekai finomító stabilan működik, és képes a növekvő piaci keresletet lényeges megszakítások nélkül ellátni, még a szezonális csúcsok idején, a turisztikai szezon 2023-as évhez képest növekvő értékesítése mellett is

– mondta az eredmény kapcsán Ortutay Zsuzsanna, az INA igazgatóságának elnöke.

A cégvezető szerint az INA eredménye erős maradt, a kutatás és termelés továbbra is a legnagyobb pénztermelő, ugyanakkor a kiskereskedelmi szegmens hozzájárulása is egyre nagyobb. Az üzemanyagok mellett a nem üzemanyag-értékesítés is nőtt a kínálat bővülésének és a hatékonyabb értékesítésnek köszönhetően.