Korántsem minden autópiaci részvény lesz defektes

Piacszerzés egymás kárára

A főként kínai gyártók által támasztott verseny sem javítja az európai gyártók helyzetét, igaz a felhasználó számára ennek pozitív hozadéka lehet és van is. A probléma (egy autógyár szempontjából), hogy előrejelzések szerint a globális értékesítés az évtized végére érheti el a 90 milliós évi darabszámot. Ebben

43 százalék lehet robbanómotorosok,

27 százalék a tisztán elektromos

és 30 százalék a valamilyen fajta hibrid hajtásláncot alkalmazó járművek aránya.

Ugyanakkor ez a darabszám éppen annyi, amennyit az autóipar 2019 előtt évente megtermelt. Vagyis, ha több gyártó van, akkor piacot csak a másik kárára lehet szerezni. Ez tetten is érhető, hiszen az elmúlt években a kontinens gyártóinak mind az európai, mind a kínai piacrésze csökkent. Mindez nem tűnik egy bámulatos befektetési sztorinak, hacsak valaki nem hisz a nagy fordulatokban.

Mégis, mit lehet akkor tenni?

Szerencsére tágabb értelmében véve az autószektornak van olyan szegmense, amely eddig is jól szerepelt. Egyrészt a luxusautó gyártók tőkepiaci teljesítménye (is) figyelemre méltó. Anno a Ferrari spin-offja zseniális lépés volt és bár a vállalat részvénye az éves árbevételének 12-szeresén forog, ez jelenleg nem sokakat zavar.

A Ferrari leválasztása és önálló útra engedése kiváló ötlet volt / Fotó: AFP

Sajnos az ilyen cégeknek annyira jól megy (magas marzs, lábon, előre eladott autók), hogy szükségtelen a tőkepiaci jelenlét. De azért lehet kutakodni és spekulálni. A Volkswagen ma egy 50 milliárd eurót érő vállalat, míg a Lamborghini a tavaly évben kb. 2,7 millió eurós árbevételt ért el.

Fordulat a Fordnál

Ha csak a Ferrari értékeltségének a felén forogna ez a gyártó, akkor önmagában kb. 10-15 milliárdot érne és akkor még nem beszéltünk a VW maradék márkáiról. (A Lamborghini spin-offja egyébként már 2020-ban is felmerült). De mintha ezen az úton haladna a Ford is, ahol a vezérigazgató elmondása szerint azért fejezték be a Fiesta, Focus, Mondeo gyártását, mert egyrészt pénzügyileg nem éri meg ezeknek a fejlesztése, másrészt valóban ikonikus autókat akarnak gyártani a tucatautók helyett. Ennek szárnypróbálgatása például a legutóbbi, 160 millió forintba kerülő Ford Mustang GTD és a méretes európai piacvesztés (4,1 százalékról 3,3 százalékra).