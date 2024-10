Magyar infláció le – cseh árak föl, forint árfolyama le – cseh korona föl

A fentiek következtében pedig szinte tankönyvi következményeket láthattunk a devizapiacon. A forint mérsékelten gyengülni kezdett, az euró 400,9 forint fölé, míg a dollár 366,8 forintig galoppozott. A kereskedők úgy ítélték meg, hogy a vártnál kedvezőbb inflációs adatok miatt az MNB-nek nagyobb tere nyílt az alapkamat csökkentésére.

A cseh korona pedig, ha minimálisan is, de azért erősödött az euróval szemben, mert a vártnál jobban nőtt az infláció éves bázison, s ezért elvileg szűkült a kamatvágás esélye, nőtt valamelyest a valószínűsége, hogy továbbra is magasabb kamatokat zsebelhetnek be a pénzüket koronában fialtató megtakarítók.