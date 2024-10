MBH Bank: nem fog a kikötői sztrájk a Richteren, 20 százalék feletti rali jöhet

Nem érinti közvetlenül az egyébként vélhetően rövid életű amerikai kikötői sztrájk a Richtert, a magyar gyógyszergyártó részvényei pedig még a jelenlegi történelmi rekordszint közelében is 30-40 százalékkal alulértékelt közvetlen versenytársával szemben – véli Rácz Balázs, az MBH Befektetési Bank részvényelemzője.

Folytatódhat a Richter idei ralija az MBH Befektetési Bank szerint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kedden történelmi csúcsra emelkedett a Richter, miután a társaság árfolyama 11 240 forintig kapaszkodott. Itt véget is ért az emelkedés, szerdán megtalálták az eladók a részvényt, és csütörtökön is folytatódott a csökkenés, de annak mértéke már nem volt jelentős. A két kereskedési napon összesen 4 százalékot esett az árfolyam. Távolabbról nézve a Richter grafikonját, ez az esés eddig nem nevezhető kiugróan nagynak, az utóbbi hónapokban ugyanis sokat emelkedett az árfolyam. Az áprilisi mélyponthoz képest több mint 30 százalékot ralizott, amelyet kisebb esések is tarkítottak, például májusban vagy augusztus elején.

Ráadásul a Richter mellett több blue chip is érintett volt az esésben, a BUX is gyengén teljesített az utóbbi napokban, az index árfolyama szintén történelmi csúcsról fordult le.

A jelenlegi esés hátterében nem vállalatspecifikus tényezők állnak, inkább a hazai piac megítélése változott negatívan a nemzetközi események tükrében

– hangsúlyozta Rácz Balázs, aki szerint elsősorban a közel-keleti konfliktus erősítette fel az aggodalmakat, a befektetők várhatóan csökkentik a kitettségüket, főleg ha a Közel-Keleten tovább eszkalálódik a helyzet.

A Richter közvetlenül nem érintett

A gyógyszerszektor egyes szereplőivel kapcsolatban egy piacmozgató hír jelent meg a héten, az Egyesült Államok keleti partjánál és az Öböl menti kikötőkben sztrájkolni kezdtek a dokkmunkások. Az elmúlt 50 év legnagyobb sztrájkja vette kezdetét 45 ezer kikötői dolgozó részvételével, ami rengeteg konténerhajó kipakolását lehetetlenítette el. A sztrájk negatív hatással van az USA kereskedelmére és gyógyszerellátására.

Ez a hír rányomta a bélyegét a gyógyszerszektor árfolyamára, de a Richtert közvetlenül nem érinti a munkabeszüntetés. Ráadásul a csütörtök este érkezett hírek alapján átmenetileg megegyeztek a felek a sztrájk január 15-ig történő felfüggesztéséről, hogy időt biztosítsanak az új szerződés megtárgyalására.

A kikötők újra működnek, a munkabeszüntetésnek csak átmeneti negatív hatásai lehetnek, így az érintett részvények árfolyama várhatóan nem kerül hosszabb időre eladói nyomás alá.