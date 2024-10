MNB Fogyasztói percek – Így nem válunk telefonos adathalászat áldozatává

A telefonos csalásoknak egyik típusa, amikor a csalók magukat banki alkalmazottnak kiadva, gyanús tranzakciók, folyamatban lévő visszaélés miatt keresnek meg bennünket. A hívás nem egyszer olyan bank nevében érkezik, ahol nem is vezetünk számlát. Amint ez kiderül a csaló azonnal „intézkedik” és „átkapcsol” a számlavezető bankhoz. A csalók a pénzünk visszaszerzése, a tranzakciók megakadályozása, visszahívása, a kár bekövetkezésének elkerülése, a bűncselekmény elkövetőinek kézre kerítése érdekében kérik közreműködésünket. Valódi szándékuk azonban a személyes és banki adataink, a fizetési művelet jóváhagyásához szükséges kódok megszerzése. Arra is volt példa, hogy az általunk kiadott adatainkkal online személyi kölcsönt igényeltek.

Ne váljunk telefonos adathalászat áldozatává / Fotó: Getty Images

A telefonhívások többségében egy távoli hozzáférést biztosító alkalmazás (jellemzően AnyDesk, TeamViewer, RustDesk) telepítését is kérik tőlünk a bankolásra használt eszközünkön, hogy hozzáférjenek bankszámlánkhoz, banki adatainkhoz. Legtöbbször arra hivatkoznak, hogy ez a bank vírusirtója vagy biztonsági programja, mellyel segítenek bennünket a gyanús tranzakció megakadályozásában.

A valós cél az, hogy a távoli hozzáférés engedélyezésével a csaló hozzáférjen az adott eszközön elérhető adatokhoz, közreműködésünkkel az általa szándékolt fizetési műveletek, átutalások kezdeményezésére kerüljön sor, ami a folyószámlánkon lévő pénzösszeg mellett egyéb megtakarításainkat, értékpapírszámlánkat, lekötött betéteinket is érintheti. Ha az alkalmazást okostelefonunkra is letöltöttük, a csaló számára a banktól SMS-ben érkező jóváhagyó kódokat is láthatóvá tesszük.

A károsultak elmondása szerint a csalók sokszor azt is kérik, hogy az alkalmazás letöltését követően menjünk át a másik szobába, távolodjunk el az eszközünktől, mert „a vírusírtás csak így végezhető el sikeresen”. Gyakori az is, hogy a csaló azzal hiteget bennünket, hogy a gyanús tranzakció összegét másnap vagy egy későbbi időpontban visszakapjuk, addig ne keressük sem a bankunkat, sem a rendőrséget. Előfordult olyan eset is, hogy a csaló azt hitette el az áldozattal, hogy banki ügyintézők, rendőrök is érintettek a csalásban, és ügy felderítése érdekében tilos bárkivel is beszélnie a történtekről. A valódi cél azonban az, hogy minél később tegyünk bejelentést a bankunknál és a rendőrségen.