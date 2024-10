Palantir: az Nvidia raliját másolja az amerikai tőzsde új kedvence

Rohamtempóban zárkózik fel a világ legértékesebb technológiai vállalatai közé a Palantir, melynek tőzsdei értéke az elképesztő idei rali következtében már súrolja a százmilliárd dollárt.

Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

A Peter Thiel német-amerikai milliárdos alapította, mesterségesintelligencia-alapú adatelemző platformot fejlesztő társaság részvényei 17 dolláros árfolyamról vágtak neki az idei évnek, szerdán pedig már 43 dollár felett, éves csúcson zárták a kereskedést. Ez valamivel több, mint 150 százalékos rali röpke kilenc hónap alatt, eközben a vállalat tőzsdei értéke 60 milliárd dollárral, 97 milliárd dollárra hízott.

Berobbant az amerikai tőzsde elitjébe a Palantir

A vállalat 2020 szeptemberében debütált a New York-i tőzsdén, a parkettre lépés negyedik évfordulóját pedig már az S&P 500 index tagjaként ünnepelhette. Az amerikai tőzsdei cégek zászlóshajójának számító kosárba szeptemberben került be a Palantir, egyáltalán nem érdemtelenül.

A félezer amerikai nagyvállalat papírjait tartalmazó indexen belül csupán két részvény,

a Vistra Corp

és az idei sztárrészvény, az Nvidia

tud ennél is izmosabb ralit felmutatni 2024-ben.

A Palantir új keletű népszerűségét leginkább a befektetők mesterséges intelligencia iránti lelkesedése fűthette, a vállalat ugyanis indulása óta igyekszik kiaknázni a technológiában rejlő lehetőségeket az adatelemzések területén.

A társaság a második negyedévben 27 százalékos bevételnövekedést ért el, és Alex Karp vezérigazgató szerint a szoftvereik iránti kereslet továbbra is töretlen, erre alapozva a növekedés gyorsulására számít.

Ennek kulcsa a kereskedelmi, vagyis céges megrendelések bővülése lehet a feltörekvő technológiai cég számára, amely továbbra is nagyban támaszkodik az állami, azon belül is főként a védelmi szektorból érkező megbízásokra. A vállalati szegmensben legalább 47 százalékos bevételre számít a vezetőség 2024-ben.

A társaság emellett nyolc egymást követő negyedévben tudott nyereséget termelni, ami az S&P 500 indexbe kerülés egyik feltétele is volt. Az idei év egészére 2,75 milliárd dolláros árbevételt várnak, ami 23 százalékkal múlhatja felül a 2023-as forgalmat.

A meredek felértékelődést maga az indexbe való bekerülés is tovább fűtötte, a számos, S&P 500 indexet követő alapnak és ETF-nek ugyanis a Palantir részvényeiből is be kellett vásárolnia.