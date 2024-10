Újabb nagy sikersztori tőzsdei bevezetésére készül a régió

Tőzsdei bevezetésre készül Lengyelország legnagyobb kiskereskedelmi lánca, a Zabka. A több mint 10 ezer üzlettel rendelkező lánc részvényeiben már javában zajlik a könyvépítési folyamat, de csak október 17-én lehet majd először kereskedni velük a varsói tőzsdén.

A lengyel tőzsde történetének negyedik legnagyobb bevezetése lesz a Zabka parkettre lépése / Fotó: Zabka

A Zabka növekedési sztori, idén a román piacon is megvetette a lábát egy élelmiszerforgalmazó felvásárlásán keresztül és már 20 üzletet meg is nyitottak. Terveik szerint 2028-ra már 14 500 üzlettel fognak rendelkezni a két közép-kelet-európai országban, így üzleteikkel a kisebb városokban is találkozhat a lakosság. Az új üzletek lokációinak tervezésekor nagymértékben hagyatkozik mesterséges intelligencia által támogatott elemzésekre, melynek köszönhetően tovább optimalizálja az elérhető vásárlók körét. Értékesítési modellje szerteágazó, legnagyobb részét viszont a franchise partnerektől szedett bevételek teszik ki.

Nem csak az üzletek száma, a pénzügyi teljesítménye is meggyőzően növekedett az elmúlt években. 2000 óta az értékesítés átlagosan 23 százalékkal, míg az üzletek száma 15 százalékkal nőtt évente, így 2023-ban a bevétel a 19,8 milliárd, a korrigált EBITDA a 2,8 milliárd zlotyt is meghaladta, viszont a nettó profit csupán 356 millió zloty volt. A növekedés hátulütője a magas eladósodottság, ami több mint 8,4 milliárd volt június végén, ami az EBITDA nagyjából háromszorosa.

Ez a tőzsdei bevezetés után sem fog megváltozni, mert az IPO keretében tőkebevonásra nem kerül sor, a tulajdonosok részleges exitje valósul csak meg.

Az ajánlati ársávot 20 és 21,5 zloty között határozták meg. A 300 millió darab új törzsrészvény kibocsátása így majd 5 milliárd euróra taksálhatja a cég piaci kapitalizációját.

Az ársáv teteje valamivel 8 alatti EV/EBITDA szorzót implikál, ami a lengyel versenytársak árazásához képest fairnek mondható, ugyanakkor a magas adósságfinanszírozás miatt a P/E szorzó vonatkozásában elég magas árazást vetít előre. Ez a jövőbeli növekedési potenciálon túl azzal magyarázható, hogy a 2023-ban elért 1,9 százalékos profitmarzsát rövidtávon 2,5–3,0 százalékra, középtávon pedig 4,5 százalékra szeretné feltornászni.