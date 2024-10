Sport, játék és streaming a szaúdi befektetések fókuszában

Néznek, mint a fociban

A főként a Saudi Aramcótól, azaz a nemzeti olajtársaságtól befolyt, jobban mondva osztalékként elszedett dollármilliárdok a futballpályák környékén is jól hasznosulnak, bár ennek leméréséhez egy olyan sportesemény kellene, mint a 2026-os észak-amerikai rendezésű labdarúgó-világbajnokság, amely valós képet mutatna az európai, afrikai és dél-amerikai világsztárok összevásárlásától a felemelkedést remélő szaúdi futballnak.

A PIF várhatóan hamarosan gondoskodik arról, hogy ha már művelni nem tudnák magas szinten és eredményesen ezt a sportot, akkor legalább nézni tudják és tanulni az előttük járó nemzetektől. Ebben segítheti őket Sir Leonard Valentinovich Blavatnik, az ukrán származású brit-amerikai üzletember, a DAZN sportstreaming csatorna tulajdonosa. Többi között

a PIF azon jelentkezők között van, akik a DAZN 10 százalékos tulajdonrészét megtestesítő és egymilliárd dollárra taksált részvénycsomagjáért versenybe szálltak.

S ahová ők be szeretnének szállni, ott általában tárt karokkal várják őket – és a pénzüket. Ha pedig Ronaldo és Benzema nem lenne elég, akkor a DAZN különösen vonzó lehet számukra a futball hazai megkedveltetéséhez, ugyanis az európai topbajnokságok közül

a német Bundesliga,

az olasz Serie A,

a francia Ligue 1

és a spanyol La liga

mérkőzéseit ők streamelik.

Az irgalmatlanul magas jogdíjak miatt viszont a szolgáltatás egyelőre veszteséges. Nem is kicsit: az üzemi veszteségük az utolsó nyilvános, 2022-es adat szerint – 2,1 milliárd dolláros bevétel mellett – meghaladta az egymilliárd dollárt, de ebben a gyors terjeszkedés is nagy szerepet játszott.

A DAZN riporterei már a pálya tartozékának számítanak a Bundesligában /Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Bravatnik viszont a Reuters információi szerint egyszerre több vasat tart a tűzben, a DAZN feltőkésítéséhez és a 10-12 milliárd dolláros értékelés eléréséhez három befektetői körrel is tárgyal – méghozzá lassan egy éve.

Fejedelmi többes: teniszsztárok Rijádban

A sport azonban nem csak fociból áll, a DAZN amerikai futballt is közvetít, ahogy baseball meccseket és bokszmérkőzéseket is. A szaúdiak pedig a golfot, a teniszt és a Forma 1-et is szeretik, ezekbe is hatalmas pénzeket ölnek. Ennek legújabb megnyilvánulása az október 16 és 19. között Rijádban rendezendő Six Kings Slam torna, amelyen hat világklasszis teniszező,

Rafael Nadal,

Carlos Alcaraz,

Novak Djokovic,

Jannik Sinner,

Daniil Medvedev és

Holger Rune

méri össze a tudását, hogy a nyertes hazavihesse a 6 millió dolláros fődíjat.