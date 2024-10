Tesco kiskereskedelmi parkokat venne egy magyar tőzsdei cég

Négy szlovákiai városban, Zsolnán, Nyitrán, Nagyszombatban és Dunaszerdalyen venne kiskereskedelmi parkokat – további partner(ek) bevonásával – a Shopper Park Plus, amely az akvizíció érdekében zártkörű részvénykibocsátásban is gondolkodik. Az eddig a Tesco által üzemeltetett parkokban más jelentős bérlők is vannak.