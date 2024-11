A háború végét remélik, felszökött az ukrán államkötvény ára

Nem túl jól viselték a feltörekvő gazdaságok pénzügyi piacai szerdán a hírt, hogy Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást, de volt szépségpötty: erősödni tudtak a dollárban kibocsátott, a GDP-hez fixált ukrán kötvények. Az ok: az amerikai fejlemény táplálja a reményeket, hogy a világ politikusai véget vetnek az orosz–ukrán háborúnak.

A háború vége jöhet, az ukrán államkötvény erősödése ezt a reményt jelzi / Fotó: Roman Pilipey

A 2041-ben lejáró kötvények egy dollárra vetítve 73,6 centes árfolyam felett cseréltek gazdát. Ez a legjobb ár, mióta 2022 elején Oroszország lerohanta Ukrajnát: akkor a korábbi 90 feletti szintről 15 cent alá csúszott az árfolyam – írta a Bloomberg. (A hírügynökség és a Világgazdaság is beszámolt egy másik meglepő feltörekvő piaci kivételről is: erősödni tudott a török líra is, holott a dollár letarolt minden más devizát, a forintot is.)

Az ukrán háború vége: nem az érdekli a piacot, ki győz

A kötvények egyébként már a nyári mélypont óta erősödő trendben mozogtak, amikor a pénzügyi gondokkal küzdő Ukrajna megegyezett hitelezőivel, és az emelkedést fűtötte a remény, hogy a háború gyors végét ígérő Trump lesz az új elnök. A választás ezt megerősítette.

A kötvények azt a valószínűséget tükrözik, hogy a háború hamarabb érhet véget, az arra való koncentrálás nélkül, hogy miféle egyezséget sikerül elérni

– idézte a hírügynökség Thys Louw-t, a Ninety One UK Ltd portfóliókezelőjét.

Fotó: Bloomberg

A tévévitán Trump azt ígérte: véget vet az orosz–ukrán háborúnak

A feleket egy asztalhoz ültetni nem lesz könnyű – emeli ki a jelentés, hiszen az orosz erők tovább haladnak előre, az ellenfelüket felőrölve, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt ígérte, hogy tovább harcolnak. (Zelenszkij egyébként a világ más vezetőihez hasonlóan gratulált Trumpnak. Megtette ezt az őt támogató Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen is, aki gratulációjában a transzatlanti együttműködést emlegette és kihagyta belőle Ukrajnát, amit ritkán tesz.)

A Bloomberg emlékeztet rá, hogy a demokrata párti ellenfelével, Kamala Harrisszel szeptemberben folytatott televíziós vitában Trump azt mondta, a háborúzó feleknek mihamarabb ki kellene egyezniük.

Azt akarom, hogy a háború véget érjen

– mondta, miután kétszer is megkérdezték, Ukrajna győzelmét óhajtja-e. „Elrendezem, mielőtt még elnök leszek” – tette hozzá.