Alteo: felfedte lapjait a tőzsde sztárcége

A 2022-es energiaár-robbanás előtti szintet jelentősen meghaladó első kilenc havi eredményről adott számot hétfő reggel az Alteo. A megújuló energiát hasznosító társaság 74,8 milliárd forint árbevételről számolt be az első három negyedévben, amely 3 százalékkal marad el a tavalyitól.

A 14,8 milliárd forintos EBITDA a kiemelkedően sikeres bázisidőszakhoz képest – a mérséklődő energiaárak miatt – 9 százalékkal, a 8,6 milliárd forintos nettó eredmény pedig 24 százalékkal volt alacsonyabb 2023 azonos időszakához képest. A cég eredményessége ezzel az energiaár-robbanás előtti időknél magasabb szinten tudott stabilizálódni.

Felpörögtek a szélerőművek és a hulladékgazdálkodás is

Az év első kilenc hónapjának eredményei közül elsősorban a kiskereskedelmi szegmens tevékenységének köszönhetően bővülő villamosenergia-portfóliót, a kiemelkedően szeles első negyedéves időjárás miatt magasabb szélerőművi árbevételt, valamint a hulladékgazdálkodási szegmens kimagasló növekedését kell kiemelni.

Az Alteo a megújuló alapú energiatermelés és a körforgásos gazdálkodás elterjedésére is alapozó stratégiája és diverzifikált portfóliója a stabil, fenntartható növekedést szolgálja, amelyről az energiaár-robbanás és az annak köszönhető rekordévek sem térítették le a céget

– emelete ki ifj. Chikán Attila elnök-vezérigazgató az eredményeket értékelve.

A cégvezető szerint a hosszú távú gondolkodást támogatja az az aktív beruházási és akvizíciós tevékenység is, amelynek a mögöttük hagyott időszakban is számos látványos eredménye volt, és amelyet nagy erőkkel folytatnak tovább, hogy az ígéretes növekedési lehetőségeket az Alteo továbbra is ki tudja használni.

Egymást érik a beruházások az Alteónál

A társaság a stratégiája szerves részét képező befektetési tevékenysége részeként az év első kilenc hónapjában is számos eredményről adott számot: idén lezárult a soproni gázmotor-telepítés, és augusztusban megkezdte működését a tereskei naperőmű is, amellyel a cég megduplázta fotovoltaikus termelési kapacitását.