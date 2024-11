Nagyobb figyelem irányulhat az aranyra

Az arany még október végén érte el csúcsát, amivel a 2800 dolláros szinteket is megközelítette. Ezzel egyébként idén már 35 százalékos pluszt mutatott, azóta viszont korrekcióra került sor.

Magasabb inflációs környezetben felértékelődhet az arany / Fotó: Shutterstock

Trump győzelme után korrigált az aranyár

Ennek hátterében főleg a dollár erősödése áll, az euróval szemben is 3 százalékos erősödést mutatott az árfolyam. Trump győzelme az inflációs kilátások növekedéséhez, viszont ezzel párhuzamosan a várt monetáris kondíciók szigorúbbá válásához is hozzájárult, a kamatcsökkentések kapcsán jóval kevésbé optimista már a piac. Azért kamatcsökkentések így is lehetnek, a következő kilenc hónapban előreláthatólag további három vágás jöhet a piaci várakozások szerint.

Ezzel tehát a kamatok alapvetően csökkenhetnek, ugyanakkor a rövid és a hosszú oldali hatások már eltérőnek mutatkoznak. A két- és tízéves amerikai kötvények másodpiaci hozama például növekedett, az előbbi 5, az utóbbi nagyjából 10 bázisponttal, vagyis a kilátások kapcsán jól látszik a hatás. Ezzel együtt kérdéses, hogy az inflációs szint növekedése milyen mértékű lesz, ami az arany számára is fontos hatás, magasabb inflációs környezetben ugyanis a nemesfémre is nagyobb figyelem irányulhat.

Továbbá egy magasabb növekedési pályával, magasabb inflációval és adósságokkal operáló amerikai működés elvileg alacsonyabb reálkamatokat igényelne a fenntarthatóság miatt, ami az arany számára hosszú távon nézve nem lenne kedvezőtlen klíma. Rövid távon persze az erősödő dollár negatívan érinti a nyersanyagokat és nemesfémeket is, bár itt a hatás a forint oldaláról megközelítve kisebb volt, forintban kifejezve az arany ára a 8 százalék helyett csak 5 százalékkal korrigált.

Az közben technikailag is látható, hogy az arany ára (dollárban) minta fordulatot mutatott volna be rövid távon, továbbá a mostani 8 százalékos visszaesés (korrekció) mértéke is utoljára 2023 közepén fordult elő. Az arany tehát jó ideje nem mutatott be olyan visszaesést, mint az utóbbi hetekben, most pedig már az 50 napos mozgóátlaga felé is megindult, ami technikailag fontos jelzés lenne. Annak hiányában még az óvatosság sem rossz megközelítés, mindenesetre érdemes lehet figyelni a nemesfémet a következő napokban.