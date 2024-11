Csúcstámadásra sarkallja az amerikai választás az aranyat – ismét hatalmas a lendület

Néhány napnyi kivárást követően ismét megindult történelmi árfolyamcsúcsa felé az arany. A sárga nemesfém azt követően tett így, hogy október 30-én beállította új rekordértékét 2790 dolláron, majd kisebb korrekcióba kezdett, végül a 2730 dolláros szint környékén biztos támaszra talált, onnan pedig az amerikai elnökválasztás napján ismét felfelé vette az irányt.

Tovább menetel felfelé az arany az amerikai elnökválasztás napján / Fotó: Shutterstock

Kirobbanó éve volt az aranynak

Az arany unciáját november 5-én hajnalban 2732 dolláron jegyezték a nemzetközi piacon. Ahogy viszont Amerikában elkezdett hajnalodni, nyomban meg is indult az újabb csúcstámadás a kurzuson: magyar idő szerint 11 óra körül már 2745 dollárt kértek el a nemesfém egy egységéért,

így már kevesebb mint 50 dollár választja csak el az alig egy hete beállított történelmi árfolyamcsúcsától.

A sárga nemesfém az idei év egyik legjobb befektetése volt: az idén 33 százalékkal értékelődött fel, az elmúlt egy évet tekintve pedig már 40 százalékos a felfutás.

Az arany iránt általában nemzetközi bizonytalanságok idején ugrik meg a kereslet, az elmúlt időszakot pedig talán ezzel a jelzővel lehetne a legjobban illetni:

a közel-keleti válság okozta geopolitikai félelmek egyértelműen felfelé indították meg az árfolyamot tavaly október végén,

a globális, de főként az monetáris politikai oldallal kapcsolatos rengeteg kérdőjel tovább tüzelte a ralit (a Fedtől a piacok az idén 0 és 9 százalékos kamatvágás közt már mindent vártak),

az amerikai elnökválasztás kimenetelét illető találgatás pedig könnyedén lehet, hogy ismét átlöki a célvonalat jelentő történelmi árfolyamszinten a jegyzést.

A választás azonban nemcsak bizonytalansági faktora miatt tesz jót az aranynak, hanem azért is, mert most már egyre inkább úgy tűnik, hogy bármelyik jelölt is költözik be a Fehér Házba, lendületesen fogja támogatni az amerikai gazdaság növekedését, ez pedig növeli majd az inflációs nyomást – az emberek pedig féltve pénzük reálértékét, a biztos pontok felé fordulnak: az arany és az államkötvények irányába.

Az árfolyam stabil meneteléséhez emellett pedig a jegybankok is hozzájárulnak, mégpedig világszerte. A központi bankok az elmúlt időszakban ugyanezen bizonytalanságokat látva folyamatosan növelték aranytartalékukat, ez pedig egyértelműen segítette a kurzust az újabb és újabb árfolyamszintek megmászásában.