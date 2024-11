Tűzijátékba kezdtek a francia tőzsdén az Atos részvényei, némi kormányzati segítséggel

Az Atos eközben közölte, hogy elaadja a BDS fennmaradó részeit, beleértve az úgynevezett kritikus rendszereket és a kiberbiztonsági eszközöket is, amire a francia pénzügyminisztérium külön nyilatkozatban reagált, kiemelve, hogy a potenciális vevőiket az eszközök stratégiai jelentősége miatt a francia kormánynak is jóvá kell hagynia. A szintén francia Thales védelmi ipari vállalat pedig már be is jelentette, hogy érdeklődik az eszközök egy része iránt. Korábban egyébként az Airbus és a cseh milliárdos Daniel Kretinsky is érdeklődött, ám eredménytelenül zárultak a tárgyalások mindkét esetben.

A hónap elején az Atos a Worldgrid nevű hálózati egységének az eladásáról is megállapodott – a hozzá kapcsolódó adóssággal egyetemben – a francia Alten mérnöki és technológiai tanácsadó céggel, amely mintegy 270 millió eurót fizetne.

Egy-két év alatt nullázta magát le az Atos

Az Atost amúgy 1997-ben alapították, több IT-szolgáltató fúziójával, majd számos átalakuláson ment keresztül:

felvásárolta egyebek között a Siemens IT Solution and Servicest,

a francia Bull szuperkomputercéget,

a Xerox ITO-ért egymilliárd dollárt,

míg a szintén amerikai Syntelért 3,4 milliárdot fizetett.

A cég 2017-ben került a francia tőzsdei cégek elitklubját jelentő CAC 40 tőzsdeindex kosarába. Két éve a forgalma már meghaladta a 12 milliárd eurót, és több mint százezer embert foglalkoztatott.

A leszálló ág azonban már 2021-ben elérte a vállalatot, akkor találtak a könyvvizsgálók könyvelési hibákat az amerikai egységeknél. A botrány mintegy egymilliárd euróval csökkentette az Atos tőzsdei kapitalizációját.

Ezután kezdődött a vezérigazgatók forgószínpadszerű váltogatása, ami a befektetői bizalmat is megroppantotta, miközben a felhőalapú számítástechnológiai üzletága vészesen lemaradt például az Amazon és a Microsoft színvonalától. Hanyatlani kezdett a cég profitabilitása, zuhant a tőzsdei értéke, 2,4 milliárdos adósságállományt halmoztak fel.

A régi befektetőket pedig a hétfői tőzsdei tűzijáték sem igazán vigasztalja, hiszen a részvényárfolyam még így is csupán 40 eurócentre nőtt, ami még mindig csupán az 50 százalékát teszi ki a néhány évvel ezelőtti kurzusnak.