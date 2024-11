Kivárnak a blue chipek: az amerikai választás és a BÉT nagyjainak jelentései foglalkoztatják a piacot

Mol

A MOL részvénynek sajnos nem sikerült megfordítania a trendet, visszakorrigált a korábbi alj közelébe, bár a forgalom szeptember közepe óta nagyon alacsony. A technikai indikátorok továbbra is eladási jelzéseket mutatnak, annak ellenére, hogy kilenc elemzőházból hat vételre ajánlja a részvényeket. A célár 29 százalékkal van magasabban a jelenlegi árnál, de egyelőre nem támogató a piaci hangulat a MOL részvényei esetében.

Magyar Telekom

Az MTELEKOM árfolyama nemcsak emelkedett, hanem igazi kitörést mutatott a korábbi csúcsnak számító 1100-as árfolyamszintből. Átlagforgalom feletti mennyiséggel, jelentős emelkedéssel egy új fejezetet nyitott az árfolyam emelkedése.

A technikai indikátorok továbbra is erős vételi jeleket küldenek, és az elemzőházak is kezdenek felébredni: megjöttek az első újragondolt értékelések, és a legmagasabb célár 1513 forint, míg a konszenzus továbbra is 1131 forint. Az osztalékhozamra is megérkeztek a piaci várakozások, 117 forintos osztalékvárakozással jelent meg a legmagasabb célárat adó elemzői várakozás, ami 11 százalékos osztalékhozamnak felel meg.