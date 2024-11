Hatalmas formában a blue chipek, ajtóstul rontottak a kereskedők a BÉT-re

Mélyről kezdi a hetet a forint és némely blue chip is, piacmozgató hatásokból pedig nem lesz hiány a héten: az amerikai elnökválasztás és a Fed csütörtöki kamatdöntése is felkavarja majd az állóvizet. Hazai oldalon azonban pénteken jönnek az igazi izgalmak, a hét utolsó munkanapján jelent ugyanis a BÉT két gigásza, az OTP és a Mol is.