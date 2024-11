Nem mennybe ment, hanem földbe állt a bitcoin

A százezer dolláros lélektani határ áttörése helyett 99 808 dolláron megakadt a bitcoin ralija, és egy akkora korrekció indult meg az árfolyamon, amire a Donald Trump győzelmét követően kirobbant szektorális optimizmus fellángolása óta még egyszer sem volt példa.

Brutális éve volt a bitcoinnak / Fotó: Getty Images

Megakadt a hatalmas bitcoinrali

A legnagyobb kriptodeviza jegyzése 44,5 százalékkal erősödött november 5. és 22. között, a kurzus akkortájt járt legközelebb, alig kétszáz dollárnyira a százezer dolláros lélektani szinttől, a futam azonban váratlanul megakadt, a 99 808 dolláros történelmi csúcshoz mérten pedig azóta 7 százalékot szakadt a jegyzés, a tokent 92 ezer dolláron is adták az elmúlt órákban.

A Cointelegraphnak a 10x Research alapítója, Markus Thielen úgy fogalmazott:

A bitcoin pillanatnyi gyengélkedése a hálaadást megelőző piaci konszolidációnak tudható be, sok kereskedő ugyanis ilyenkor kiszáll a tokenből, mert az ünnep miatt csökken a volatilitás, ez pedig sok stratégia számára megnehezíti a profitgenerálást.

A szakértő hozzátette : a bitcoinnak egyébként is van egy olyan tulajdonsága, hogy a hónapok végén korrekciót mutat, ami az elemző szerint már csak azért sem rossz, mert lejjebb húzza a token túlvettsége miatt már vörösen villogó RSI-mutatót a kritikusan túlfűtött sávból, nyugalmat kölcsönözve ezzel a piac számára.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy Trump okozta szektorális eufória ide vagy oda, a bitcoin továbbra is egy kockázati eszköz, melynek keresletét a makrogazdasági fejlemények és a hagyományos piaci hozamlehetőségek alapvetően befolyásolhatják.

Ennek okán a token számára különösen fontos lesz, hogy a Fed hogyan dönt az amerikai alapkamatról december 18-án: a piaci tétek ugyan jelenleg az újabb 25 bázispontos vágás esélyeit értékelik nagyobbra, ám

Jerome Powell Fed-elnök szavait sem szabad elfelejteni, miszerint a jegybanknak egyáltalán nincs hová sietnie a kamatvágással.

Azt pedig a profik is tudják, hogy az esetleges kamattartás, vagy akár csak a várható monetáris szigorra való utalás is erős csapást mérhetne a token árfolyamára − mindezt látva talán nem is annyira meglepő, hogy a Fed-döntést nagymértékben irányba állító, a hét második felében érkező amerikai makroadatdömping előtt váltak óvatossá a kereskedők.