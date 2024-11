Deadpool még a Disney részvényeit is képes volt az egekbe küldeni

Igazi nagyágyú lehet a Disney következő vezérigazgatója

A Disney javában keresi vezérigazgatójának, Bob Igernek az utódját. Már korábban említettek esélyes jelölteket, most viszont egy külsős neve is felmerült, aki már rányomta bélyegét a szórakoztatóiparra – ő nem más, mint Andrew Wilson, az Electronic Arts (EA) videójáték-kiadó vezérigazgatója. Az EA az elmúlt években kapott hideget és meleget is a játékosoktól, főleg amiatt, ahogy a Star Wars-jogokat kezelték. Wilson neve valójában nem is nagy meglepetés, ha azt nézzük, hogy már korábban is kellett együtt dolgoznia a Disney-vel.