Két év után előbújt az utálatos páros, páholni az eurót, a forintot és a zlotyt

Kilenc hónappal az ukrajnai háború kirobbanása után volt olyan gyenge a dollár ellenében az euró, mint most, 1003 nappal utána. A forint árfolyama akkor a 425-öt közelítgette az euróval szemben, és rekordmélypontja közelében nyűglődött a zloty is – most pedig megint összejött az akkori gyűlöletes kombináció: a tetőfokára hágó geopolitikai feszültség és a gazdasági visszaesés Európában.