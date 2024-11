Nem ereszti a dollár a forintot, de az euró sem kíméletes hozzá

Iránykereséssel, a béklyóból való szabadulási kísérletek kudarcának emésztgetésével telik a forint napja, a magyar fizetőeszköznek az amerikai elnökválasztást követő gyengülési sorozata valahogy nem akar véget érni. Az orosz–ukrán háború eszkalációjának veszélye pedig még mindig nyomasztóan hat az árfolyamokra, ahogy a gyenge makrogazdasági adatok is.

A forint vesszőfutásában nincs megállás / Fotó: Shutterstock

A forint nehézségeit fokozta, hogy a délelőtt kijött európai beszerzésimenedzser-indexek lelombozólag hatottak, úgy tűnik, a feldolgozóipar kilátásainak romlása átterjed a szolgáltatásokra is, ami igazán rossz jel a piac szereplői számára.

Délelőtt is kapott egy pofont a forint

Az adatokra az euró mélyrepülésbe kezdett a dollárral szemben, 0,6 százalékos esésével immár 1,042-nél jár a világgazdaság szempontjából legjelentősebbnek számító devizapár. Leszakadt tehát az 1,05-os támasz az euró-dollár árfolyamában, a következő fontos támasz az 1,0380-es szint.

A forint a gyengülésben az euróval tartott, kora délután 395,2 forintot kellett adni a zöldhasú egységéért. Délelőtt már a 398-as szintet is döfködte a jegyzés, ami új kétéves mélypont, innen azonban még sikeres volt a visszatáncolás.

Fizetőeszközünk a régióban is a pofozózsák szerepére kárhoztatott, a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is 0,2-0,2 százalékkal gyengült.

Az egyedüli pozitívum, hogy a már amúgy is megfizethetetlen menedékvalutához, a svájci frankhoz képest 0,23 százalékkal erősödni tudtunk, ennek megfelelően most 441,2 forintért is hozzá lehet jutni egyetlen frankhoz. Az euróval szemben viszont immár a 412-es szint is látótávolságba került, de a forint jellemzően a 411-es szint körül kezd letáborozni, tétova kísérleteket téve a 410-es kurzus elérésére.

Év végéig nagy fordulatra nem számíthatunk

Az euró-forint árfolyamában a következő fontos ellenállás 412,50-nál húzódik, melyet 414 közelében követ az újabb. Az Equilor elemzői szerint fordulatra utaló jelzés nem látható a horizonton, azaz a jövő hét is hasonló mélységből indulhat. A feltörekvő piacokon folytatódhat a tőkekivonás, amelynek a dollár az első számú kedvezményezettje.