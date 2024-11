Forinterősödést hozott a pesti tőzsdenyitás

Magához tért a hajnalban még romos forint a pesti tőzsdenyitást követően. Már az első fél órában intenzíven erősödött a magyar deviza. Az euró-forint a 410-es szintet kezdte tesztelni, s 409,7 közelébe szúrt le.

A tőzsdei harangjáték segített a forintnak / Fotó: Shutterstock

Már múlt héten is gyengélkedett a forint. Akkor a 408 forintos euróra azt mondták az elemzők, hogy ez még nem a pánik. Nos, a magyar deviza lényegében összeomlott a választás napján, s Donald Trump nagy valószínűségű győzelmének hírére sem tért magához. Ennek hátterében a republikánusok kemény vámpolitikája húzódhat.

Hajnalban végigsöpört a piacon az erős dollár

Emellett a dollár erősödése sem tett jót a feltörekvő piaci devizáknak. Az elnökválasztási részeredményekre jelentős mértékben erősödni kezdett a dollár, az euró-dollár jegyzése az 1,0930-es szintről 1,07 közelébe esett a hajnali órákban. A feltörekvő piaci devizák tovább gyengülnek, a dollár-forint árfolyama 374 alól 383 fölé emelkedett, a dollár-zloty szintén hasonló mértékben 3,98 közeléből 4,08 közelébe szökött fel.

Kérdés, hogy a mostani mozgás mennyire lesz tartós, hiszen az elmúlt hetekben a befektetők elkezdték árazni Trump esetleges győzelmét, ráadásul

kamatdöntő ülést tart a Fed.

A nem túl szerencsés időzítés némi bizonytalanságot okozhat, ugyanakkor a piaci szereplők 97 százalékos valószínűséggel árazzák a 25 bázispontos kamatvágást.

Szerdán reggel 412 felett is járt az euró. A tőzsdei kisharangot is 411,9 közelében hallgatta. Technikai megálló a gyenge oldalon a 414 forintos eurónál adódhat.

Illikvid piaci játék volt a forintomlás?

A forint hajnali gyengélkedése az illikvid kereskedéssel is kapcsolatba hozható. Amikor a pesti parkett zárva van, akár egy-egy nagyobb, jól irányzott pozícióval is befolyásolható időlegesen az árfolyam, emiatt jelentősen megnőhet a volatilitás. Amit gyakran ki is használnak a játékos kedvű brókerek, arra építve, hogy a tájékozottabb piaci szereplők nem kereskednek, a jelenlévők meg csak az árfolyammozgásokra s legfeljebb a hírek főcímeire reagálnak. Aligha kutatják a magyarországi és a forintpiaci események hátterét.