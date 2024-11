Európai a világ vezető technológiai szolgáltatási központja

A Z/Yen ugyancsak félévi rendszerességgel összeállítja a globális pénzügyi szolgáltatási központok rangsorát is (Global Financial Centres Index, GFCI). A bonyolult, 143 kritérium és 37 830 befektetői értékelés alapján készült idei őszi GFCI-listán is New York áll az első helyen. London – amely a korábbi években hosszú ideig vezette a GFCI-rangsort – szoros versenyben a második helyezést kapta, és a felső tízes mezőnyben szerepel még Hongkong, Szingapúr, San Francisco, Chicago, Los Angeles, Sanghaj, Sencsen és Frankfurt.

Kiürül a londoni City: a Brexit után nem kapkodnak a bankárok után A pénzügyi központban jóval kevesebb a meghirdetett állás, mint egy éve volt. A háttérben még mindig a Brexit sejlik fel, hiszen az EU-tagságnak is hála sok tengerentúli pénzügyi cég választotta európai központjának Londont.