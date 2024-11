Még mindig lehet erő az amerikai piacban

Sokszor már olyan érzésem van, mintha egy antik karórára licitálnának. November 11-én Yardeni, a sok évtizedes tapasztalattal rendelkező elemző 2024 végére 6100 pontos, 2025 végére pedig 7000 pontos S&P 500 indexcsúcsra számított saját előrejelzésében („A New Day In America”). A veterán elemző az évtized végére egyenesen 10 ezer pontra felérő indexre számít. Ehhez azért hozzáteszi, hogy az orosz–ukrán és a közel-keleti konfliktusnak is nyugvópontra kellene jutnia. A Bloomberg értékelése szerint véleménye „uber-bullish”, és az anyagban szereplő 66 százalékos felértékelődési potenciál is mutatja, hogy milyen mértékben optimisták most a Wall Street elemzői. Yardeni annyit tesz hozzá, némileg kiegyensúlyozva véleményét, hogy bár medvepiacra nem számít az évtized végéig, de korrekciók elképzelhetők.

Érdemes kellő óvatossággal kezelni az idézett piaci véleményeket, amelyek jól reprezentálják az általános, inkább hurráoptimista hangulatot. Én a 2024-es, 2025-ös előrejelzésekkel kapcsolatban egyelőre szkeptikus vagyok, hiszen még a legvadabb bikapiacokon is szokásosak a hosszabb korrekciók, és mind a makrogazdaság, mind a fiskális politika változásai tartogathatnak előre nem látható fordulatokat. Ami a 2024-es évet illeti, meglátásom szerint a nagy piaci szereplőknek nem áll érdekében, hogy nagyobb tételeket adjanak el év végéig. A gépi kereskedési adatok azt mutatják, hogy a CTA-k az automatizált modelljeikkel a vételi oldalra álltak be.

Nagyon sok kérdés merül fel a jövővel kapcsolatban, a fenti piaci vélemények pedig úgy tűnik, inkább csak arra alapoznak, hogy republikánus többséget hozó választással kikerült a politikai kockázat a rendszerből.

Ugyanakkor december végéig várhatóan aktívak lesznek a részvénytársaságok is a visszavásárlásaikkal. Ezek a programok a piaci konszenzusos számítások szerint heti 25–50 milliárd dollár értékben támasztják majd a piacot. Minden kisebb visszaesést a UBS elemzőház előrejelzése szerint havi 150-200 milliárd dolláros automatizált kereskedési hullám használhat ki vételre. Az év végi ralit a szokásos szezonalitás is támogatja, hiszen az S&P 500 negyedik negyedéves teljesítménye általában pozitív, ha az első három negyedévben emelkedett a piac. Ilyenkor különösen jellemző a novemberi felülteljesítés, mivel az éves eredményt az intézményi kereskedők hedge pozíciók nyitásával védik.