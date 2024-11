Megugrott az ANY Biztonsági Nyomda profitja

A stabil hazai piac mellett a gyarapodó exportprojektek a meghatározók. Az első háromnegyedévben teljes árbevételünk több mint a fele a külpiacokról érkezett, az exportarány 54 százalék. Egyre több útlevél készül el gyártósorainkon. A biztonsági termékek gyártókapacitását sikerült növelnünk. Több mint 3 milliárd forint értékű, state of the art berendezésekkel bővült az útlevélnyomtató és -kötészeti technológia. Természetesen a fejlesztések mellett munkatársaink képzése, szaktudása a garancia a piaci pozíciónk erősítéséhez. Az ANY Biztonsági Nyomda a nemzetközi piacokon ismert és elismert tagja annak a szűk klubnak, amelyet a biztonsági nyomdák jelentenek