Generatív mesterséges intelligencia a bankszektorban – Lehetőségek és kihívások

A tőzsdén kiemelkedően teljesítenek a technológiai szektorhoz, azon belül is a mesterséges intelligenciához köthető részvények és indexek, a mindennapi életben azonban mintha még mindig nem tudnánk mit kezdeni a technológiával a ChatGPT próbálgatásán kívül.

A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek tárháza hatalmas / Fotó: Shutterstock

Az Nvidia részvényárfolyama novemberre elérte eddigi legmagasabb értékét, a világ egyik legértékesebb cégének számít, piaci kapitalizációban megelőzte az Apple-t is. Tajvanban is rekordprofittal dübörög a csipgyártás, a legjelentősebb bérgyártó, a TMSC árfolyama is kilőtt. A tőzsdéken látszik, hogy a mesterséges intelligenciában rejlő potenciál és az általa generált kereslet óriási. Azonban kérdéses, hogy egy korábban már többször látott lufijelenség tetőpontja felé haladunk, amely utána lecseng, vagy a vállalatok és a fogyasztók tényleg tudják majd hasznosítani az exponenciálisan növekvő információmennyiséget, és el tudják-e érni a produktivitás egy új szintjét?

Mi is az a GenMI?

A generatív mesterséges intelligencia (GenMI) egy olyan technológiai megoldás, amely önállóan képes új és releváns tartalmak előállítására tanulási folyamatai során szerzett mintázatok alapján, legyen az szöveg, kép vagy kód. Míg a hagyományos MI-rendszerek döntési szabályok alapján működnek, a generatív MI-modellek – például a neurális hálózatok – nagy adatmennyiségből tanulnak, és képesek kreatívan reagálni különböző feladatokra adaptív módon. Ugyanabból a nagy adathalmazból tud generálni különböző tartalmakat, például egy pénzügyi jelentésből kimutatást a döntéstámogatáshoz, prezentációt, marketinganyagot vagy akár egy bejegyzést a közösségi médiába.

A vállalati döntéshozók egyetértenek abban, hogy ez a technológia megváltoztathatja a jövőt.

A technológia rendelkezésre is áll, az implementációja azonban a korábbi várakozásoknál lassabban történik.

Milyen területeken hozhat leginkább áttörést a generatív mesterséges intelligencia?

A generatív mesterséges intelligenciával elérhető potenciális növekedés óriási. A McKinsley Global Institute kutatóintézet 2023-ban átfogó kutatást jelentetett meg a legnagyobb bővülési lehetőségekről. A kutatásban több olyan iparágat azonosítottak, amelyben a lehetséges hatékonyságnövelés szemmel látható. A legnagyobb áttörést a high-tech területen hozhatja a technológia. Az itt betöltött szerepe elég logikus, de a második helyen szereplő bankszektorban már több fejtörést okoz a megfelelő használata. Az előre jelzett évi 200–340 milliárd dollár eredmény azonban határozottan arra sarkall, hogy kicsit közelebbről megnézzük, milyen konkrét területektől várják a fejlődést a szakértők.

A legnagyobb pénzügyi költségmegtakarítás nem meglepő módon az informatikai hatékonyságnövelésben mutatkozik.

A bankok évtizedek óta rengeteget áldoznak digitalizációra és a rendszereik karbantartására. Egy-egy banki rendszer fejlesztése vagy cseréje, az ezzel járó számos ügyféladat feldolgozása erőforrás-igényes feladat. A generatív MI nyelvi modelljével optimalizálható a régebbi, elavult rendszerek integrálása és az adatok szinkronizációja. Lehetővé teszi a tesztek automatikus futtatását és értelmezését, a hibák azonosítását és kezelését, ami akár felére csökkentheti a teljes tesztelési ciklust.