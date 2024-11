Mit sem törődik holmi republikánus ígéretekkel a tőzsde, tombol a Trump-láz

Könnyen ígért gyengébb dollárt a kampányban Donald Trump, ám az elnökségét árazó piacok most az erős dollárra fogadnak. Miközben halmozzák a részvényeket, kiszórják a kincstárjegyeket. És a biztosnak látszó győzelem a félelemindexet is leszakította. Most mindenki keresni akar Trumpon.