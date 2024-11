MNB Fogyasztói percek – Pénzmosás határok nélkül

A legrégebbi, de napjainkban is gyakran használt módszer, hogy a bűncselekményből származó készpénzt kisebb címletekben, de nagy mennyiségben fizikailag szállítják más országokba, ahol abból különböző vagyontárgyakat (ékszert, gépjárművet, ingatlant) vesznek, vagy az adott ország pénzügyi-gazdasági rendszerébe juttatják bankokon, befektetési vállalkozásokon keresztül, esetleg cégek alapításával. Ehhez jellemzően olyan országokat keresnek, melyek bűnüldöző és igazságügyi rendszere sérülékenyebb, ahol a pénzmosás-megelőzési képességek gyengébbek.

Pénzmosás határok nélkül / Fotó: Shutterstock

A kereskedelemben és a pénzügyekben is egyre általánosabb a digitalizáció, illetve a globalizált pénzügyi rendszerek, amelyek a készpénz táskákban történő szállításánál sokkal hatékonyabb pénzmosási megoldásokat is magukkal hoztak. Ma már pár kattintással a legkülönbözőbb ügyleteket hajthatjuk végre pillanatok alatt a világ szinte bármely pontján. Csak pár másodperc egy „láncátutalás” lebonyolítása, melynek során akár több ország különböző bankjainál vezetett számlákon fut át a tisztára mosandó pénz, hogy aztán egy távoli kontinensen működő cég webshopjában elköltsék azt. A nyomozó hatóságoknak azonban az országhatárok továbbra is akadályt jelentenek, így mire nemzetközi bűnügyi együttműködésben felgöngyölítenek egy ilyen tranzakciót, a bűnözők már rég kereket oldottak. Már ha egyáltalán sikerül a nyomozóknak az ügyletsorozat végéig eljutni. Ha a láncba egy kevésbé együttműködő országot is beillesztenek, gyakran fel sem tárható a pénz útja.

A digitalizáció kapcsán mindenképp szót kell ejteni a kripto eszközökről is.

A kriptovaluták esetében – ahogy az az új technológiáknál, termékeknél gyakori – még nem alakultak ki hatékony ellenőrzési és felügyeleti rendszerek, a szektor szolgáltatói (kripto tőzsdék, pénztárca szolgáltatók stb.) még szintén gyakorlatlanok, kevésbé tudatosak a pénzmosás megelőzésben. A kriptovaluták azonban „országfüggetlenek”, és már meg is jelentek az olyan kripto szolgáltatások (az ún. mixerek), amik lényegében teljesen követhetetlenné teszik ezen eszközök mozgatását, átruházását. Ráadásul a kriptovaluták a kezdetekben szorosan kapcsolódtak a darkweb illegális világához.