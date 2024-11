Mol: újabb erős eredményről adhat számot az olajcég

A tavalyi eredményétől sok tekintetben elmaradó, ám a gyengébb olajpiaci környezett figyelembe véve így is erős harmadik negyedéves eredményről számolhat be péntek hajnalban a Mol az elemzők várakozásai szerint.

Ismét meglepheti a piacokat a Mol egy erős jelentéssel / Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A magyar olajtársaság péntek éjfél után teszi közzé a július és szeptember közötti időszakra vonatkozó gyorsjelentését. A Mol honlapján közzétett elemzői konszenzus alapján az iparágban leginkább figyelt,

újrabeszerzési árakkal becsült (CCS), tisztított eredmény (EBITDA) éves alapon 17 százalékkal 810 millió dollárra apadhatott,

a tisztított üzemi eredmény a tavalyinál 28 százalékkal kisebb, 493 millió dolláros lehetett,

a 342 millió dollárra taksált adózott eredmény pedig közel harmadával zsugorodhatott a 2023-as szintről.

A finomítás hozhatta a legtöbbet a Mol konyhájára

A legnagyobb eredmény-hozzájárulása – csakúgy, mint egy éve – most is a finomítás (downstream) üzletágnak lehet, azzal együtt is, hogy a szegmens EBITDA-ja a szűkülő árrések következtében bő harmadával 300 millió dollár közelébe eshetett vissza.

A másik meghatározó, kutatás-termelés (upstream) üzletág eredménye ugyanakkor jelentősen javulhatott, ami 275 millió eurós tételt jelenthet az időszakra. Bár a Brent típusú kőolaj hordónkénti átlagára öt dollárral 80 dollár körülire csökkent negyedéves bázison, a Mol kitermelése erős volt, a mérséklődő bányajáradék a szezonális hatások mellett javíthatta az upstream teljesítményét.

Az elmúlt években dinamikusan fejlődő, kiskereskedelmet is magában foglaló fogyasztói szolgáltatások szegmens teljesítménye stagnálhatott a legutóbbi negyedévben, itt 250 millió dollárra számítanak a szakértők.

A kisebb szegmensek közé tartozó gázszállítástól közel negyedével apadó, 57 millió dolláros eredményre van kilátás, míg a legújabb, körforgásos gazdasági szolgáltatások csekély mértékű veszteséget termelhetett.

Az Erste és a K&H értékpapír is optimista

„A negyedév összességében erős volt, a Mol a mostani felállásban erős pénztermelő képességgel rendelkezik a csökkenő külső fundamentumok ellenére” – értékelt Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. A fő kérdés szerinte az olajellátás, a különadók és a jövő évi osztalék mértéke, amiről bővebb képet kaphatunk a pénteki gyorsjelentést követően.