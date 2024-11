Hozta a kötelezőt a Mol, de Hernádi Zsolt nem felhőtlenül boldog

A cégvezető ígéretesnek látja a fogyasztási szolgáltatások eredményét is, mivel az előző évek teljesítményét kisebb kúthálózatot üzemeltetve is sikerült tartani.

Hernádi szerint a több milliós napi palack visszagyűjtési szám alapján jó úton járnak a hazai hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésében és jó stratégiai lépés volt a körkörös gazdaság területére belépnie a Molnak.

„Ez a negyedév ismét bebizonyította, hogy a Mol-recept működik. Integrált üzleti modellünk és régiós beágyazódásunk még a nehéz makrogazdasági és adózási környezetben is képessé tesznek minket jó pénzügyi eredmény elérésére és arra, hogy továbbra is hozzájáruljunk a régió ellátásbiztonságához. Ezen felül haladunk stratégiai fejlesztési programunkkal is, különös tekintettel az okos átmenetet támogató beruházásokra. Végezetül, elégedettséggel tölt el, hogy tovább tudtuk építeni kapcsolatainkat a török és azerbajdzsáni partnereinkkel, melynek köszönhetően remek lehetőségek nyílhatnak számunkra ezekben az országokban a jövőben” - összegzett Hernádi Zsolt.