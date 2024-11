Lesz-e újabb OTP-csúcs? – ez itt a kérdés

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) blue chipjei az OTP vezérletével kedden csúcsra húzták a BUX-ot, amely először zárt a 80 ezer pontos álomhatár felett. Az OTP kereken 22 ezer forinton állapodott meg, de napközben a bankpapír 22 190 forintig menetelt, ott fogyott el az energiája.

Az OTP menetelését még a bankadó sem tudja megállítani / Fotó: Kallus György

A nap kérdése tehát az, hogy a legnagyobb magyar pénzintézet tudja-e folytatni menetelését, vagy inkább pihenőre megy, azaz a befektetők egy része úgy dönt, hogy talán érdemes most már kivenni a raliból származó hasznot a papírból, s máshol keresni potenciális felfelé ívelő pályára álló blue chipet.

Az OTP mellett a Telekomban is lehet még fantázia

Ilyen volt eddig a Magyar Telekom, amelytől azért még várhatunk csodát – és remélhetőleg busás osztalékot is, ha így mennek tovább a dolgai. A Richter az influenzaszezonban is jól teljesíthet, főleg úgy, hogy most már a szakemberek a Covidnál is veszélyesebbnek látják a hagyományos téli betegség kockázatait.

Aki teheti, oltassa be magát, ez mindenképpen hasznos lehet a nyugodt karácsonyi készülődéshez is. A Mol egyelőre áll a vártán, de nem tud egyről kettőre lépni.

Ezek után nézzük, miként startoltak el a pesti tőzsde sztárjai a szerdai piacnyitáskor:

az OTP 0,05 százalékkal , 21 990 forintra gyengült,

a Mol 0,22 százalékkal, 2 734 forintra erősödött,

a Richter Gedeon 0,75 százalékkal, 10 750 forintra izmosodott,

a Magyar Telekom 0,16 százalékkal, 1 256 forintra húzta fel magát,

míg a BUX-index 0,18 százalékkal 80 201 pontra erősödött. a nyitásban.

Alszik a forint

A forintra nem érdemes sok szót vesztegetni, arról később egy külön cikkben emlékezünk meg, most legyen elég annyi, hogy a magyar fizetőeszköz egy cseppet javított a dollárral szembeni siralmas teljesítményén, míg az euróval szemben stagnált az árfolyama. Egy euróért a tőzsdenyitáskor 410,4 forintot, egy zöldhasúért pedig 390,9 forintot kértek a bankközi devizapiacon.