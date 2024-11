Új nap, új OTP-csúcs, a forint pedig újjászületett

Folytatódott csütörtökön is az OTP és így a BUX ralija is, amely Donald Trump amerikai elnökjelölt sima választási győzelmét követően kezdődött szerdán reggel. A legnagyobb magyar bank részvényárfolyama többször is 20 ezer forint fölé került a nap folyamán, míg végül 1,3 százalékos emelkedéssel, az új történelmi rekordot jelentő 19 850 forinton állapodott meg.

Továbbra is csúcstámadásban az OTP / Fotó: Shutterstock

A BUX is csúcsot döntött, az új magaslat 76 479 pont, melyre 0,8 százalékos emelkedéssel jutott az index. Az azonnali részvénypiacon a forgalom megközelítette a 26,4 milliárd forintot.

A többi blue chip közül a Mol 1,3 százalékkal, 2682 forintra, míg a Magyar Telekom 0,4 százalékkal, 1154 forintra drágult.

A Richter részvénykurzusa 0,2 százalékkal, 10 980 forintra süllyedt.

A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül kitűnt az Akko Invest, amely 10,4 százalékkal, 373 forintig hajrázott.

Bivalyerős volt a forint is egész nap. Az euróért késő délután már csupán 404 forintot kellett adni a bankközi devizapiacon, miután szerdán még 412 forint fölött is járt a kurzus.