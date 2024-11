Richter: az elmúlt három hónap felért egy egész évvel

A Vraylaron kívüli eredményesség is sokat javult a cégvezető elmondása szerint, a tisztított, árfolyamaszűrt üzemi eredmény 16 százalékos bővülésében ez is szerepet játszott.

Az árfolyamok ezúttal nem segítettek, de így is teljesíthetőek az idei célok

A félév végén még meglévő nem realizált árfolyamnyereség eltűnt a negyedévben, a rubel és a dollár árfolyam is úgy alakult, hogy azon veszteség keletkezett. A társaság készpénztermelő képességét ez ugyanakkor nem befolyásolja.

Sőt, a cash flow 54 milliárd forinttal halmozódott a harmadik negyedévben, amit az erősebb működés, az árfolyamveszteségek és a különadók hiánya is támogat.

Bár a cariprazine-ből nem érkezett be akkora bevétel, mint ami az AbbVie előrejelzése alapján várható volt, ennek ellenére továbbra is kitart a vezetőség az egész éves eredménycélok teljesíthetősége mellett. Igaz, Orbánék úgy látják, a 2,15-2,25 milliárd euró közé belőtt gyógyszergyártási bevétel és a 725-750 millió eurós sávba saccolt tisztított EBIT is a célsáv alsó részéhez lehet közelebb.

Fókuszban a sokszínűség

Orbán Gábor beszélt arról is, hogy a társaságnál elkezdtek komolyan foglalkozni a sokszínűség kérdésével. Törekszenek arra, hogy a Richter sokszínű szervezet legyen, ez négy okból érdekli a vállalatot. Egyfelől belátták, hogy a tehetségek nincsenek egy demográfiai csoportra korlátozva, ezért nyitottnak kell lenniük mindenféle korosztály, nemzetiség, élettapasztalat és mindkét nem soraiból érkező tehetségekre.

A másik ok, hogy, a sokszínűség eszköze annak, hogy a külső tudást integrálni tudják, tanulni tudjanak. Emellett egy ilyen szervezet energiaszintje is magasabb, a negyedik tényező pedig az, hogy a nemzetközi színtéren való érvényesüléshez sokszínű belső légkör szükséges, ami figyelembe veszi a partnerek kulturális különbözőségét is.

A befektetők visszafogottan fogadták az eredményt és a vezetőségi iránymutatást, a részvényárfolyam fél százalékot csúszott vissza a keddi kereskedés első másfél órájában. Idén ezzel együtt is negyedével drágultak a gyógyszergyártó papírjai.