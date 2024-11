Így kaszált nagyot a Trump győzelmére fogadó titokzatos befektető

A fogadási piacok, és különösen a kriptovalutákat használó Polymarket óriási figyelmet kapott az amerikai elnökválasztási kampány során, sőt amikor az Donald Trump győzelmére nagyobb esélyt adott, mint a különböző, közvéleménykutatási adatokat felhasználó szakértők, még olyan vádakat is megfogalmaztak, hogy a Polymarketet szándékosan manipulálják a republikánus jelölt győzelmi esélyének fokozása érdekében.

Trump győzelmére nem csak a megérzéseire hallgatva fogadott a titokzatos francia/Fotó: AFP

Ezt alátámasztotta az is, hogy Trump győzelmére kiugróan magas összegben fogadott négy, névtelen fiókon keresztül egy titokzatos francia, ami feljebb nyomta a Trump győzelmére vonatkozó fogadások árát, ami lefordítható annak valószínűségére. A The Wall Street Journal utol is érte a Théo becenevű fogadót, aki ugyan nem fedte fel magát, de elmondta, hogy mi vezérelte tétjeinek felrakásakor.

Ezért tett dollármilliókat Trumpra a Polymarket névtelen bálnája

A francia befektető úgy okoskodott, hogy a közvéleménykutatások 2016-ban és 2020-ban is alulmérték Trump támogatottságát, ezért lehet arra számítani, hogy ez 2024-ben is megismétlődik.

Théo nemcsak arra fogadott, hogy Trump megnyeri az elektori kollégiumot, de arra is, hogy szavazatok számában is ő lesz a győztes

(az amerikai elnökválasztás sajátossága miatt sokszor nem az nyeri a választást, aki a legtöbb szavazatot kapta, ugyanis azok földrajzi megoszlása is számít), amire kevesen számítottak. Sőt, a titokzatos befektető hétből hat csatatérállamban is Trumpra fogadott, ám Michigan államban ő sem számított a republikánus jelölt győzelmére.

A fogadási piacok előrejelzéseinek pontossága mellett érvelők szerint az, hogy pénzt kell tenni véleményünk mögé javítja azok hatékonyságát és akár több információt is összegezni tud, mint az akár rendkívül sok szempontot felhasználó modellek. Théo története az ő igazukat bizonyítja, hiszen a több tíz millió dolláros téteket feltevő francia kereskedő arra is gondolt, hogy hogyan lehetne orvosolni a Trump támogatottságát rendszeresen alulbecslő közvéleménykutatásokat. A félénk Trump hatás szerint a republikánus jelölt támogatói nem szívesen beszélnek a közvéleménykutatóknak arról, hogy kire szavaznának, vagy részt sem vesznek a felmérésekben.