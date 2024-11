Tű a szénakazalban a Caterpillar-ajánlás

A cikk írásakor bőven benne voltunk az amerikai elnökválasztási hajrá utolsó napjaiban, mindenki árgus szemekkel figyelte, ki fog nyerni a csatatérállamokban. Közben a harmadik negyedévi jelentések nem állnak meg, futószalagon érkeznek, pont, mint a Caterpillar gépei.

Lendületet vehet a Caterpillar részvényárfolyama / Fotó: Stephanie Lecocq

A Caterpillar vállalatról ugyan nem sok szó esik a médiában, nem tartozik a mémrészvények közé sem, pedig a világon több mint 190 országban van jelen: gépeikkel segítik járhatóbbá tenni az utakat és a hidakat, és elengedhetetlenek a nagyobb bányák működésénél, mindemellett pedig az energetikai szektorban is terjeszkednek. Jim Umpleby vezérigazgató, aki 2017 elején vette át a nehézgépgyártó irányítását, a költségek csökkentésével, a termékkínálat bővítésével és több visszatérő szolgáltatás értékesítésével a növekedés útjára terelte a vállalatot. A stratégia sikeres implementálása óta 21 százalékos haszonkulccsal dolgoznak, ami 2017 óta 9 százalékos növekedést jelent. A JPMorgan elemzője szerint a vállalat képes volt csökkenteni a fix költségeket a bányászati üzletág átszervezésével, ami a volumenek növekedésével az eredményt is növelheti.

Fontos azonban megemlíteni a jelenlegi és az elmúlt időszak makrokörnyezetét is, melyben az árfolyam több mint 50 százalékos növekedést ért el az elmúlt 12 hónapban. Az Egyesült Államokban az ipari tevékenység visszaesése rémületbe ejtően alacsony volt, az elmúlt 24 hónapban mindössze egy alkalommal volt magasabban a neutrális szintnél a szektorálisan fontosnak tartott U.S. ISM Manufacturing PMI, emellett a magas jegybanki alapkamat sem kedvezett a Caterpillar rendeléseinek. A Fed szeptember 18-i kamatvágása miatt az alacsonyabb finanszírozási költségek élénkíthetik a készletek értékesítését, valamint serkenthetik a gyenge ipari tevékenységet is. Ilyen környezetben elemzői várakozásokat meghaladni nem egyszerű, mégis sikerült a menedzsmentnek elérnie ezt többször is.

A Caterpillar alapvetően stabil óriásvállalat, ami tükröződik a mérlegében is. Adósságállománya az EBITDA-hoz mérten kétszeres, ami szektorálisan alacsonynak mondható. Az elmúlt években folyamatosan javult az eszközarányos megtérülése (ROA) és a sajáttőke-arányos megtérülése (ROE) is. Az európai kereslet gyengülése és a kínai gazdasági lassulás azonban a társaság építőipari bevételeit érzékenyen érinti, ami visszavetheti a jövedelmezőséget. A Caterpillar harmadik negyedéves profitja elmaradt az elemzői várakozásoktól, mivel a gépgyártó az építőipari kereslet gyengülésével küzdött világszerte. Az ikonikus sárga ipari gépek amerikai gyártója október 31-én 5,17 dolláros tisztított részvényenkénti eredményről számolt be, ami elmaradt a Bloomberg által megkérdezett elemzők 5,34 dolláros átlagos becslésétől. A teljes bevétel 4,2 százalékkal 16,11 milliárd dollárra csökkent, ami elmaradt a FactSet 16,37 milliárd dolláros konszenzusától, mivel az értékesítési volumen a végfelhasználóknak eladott berendezések alacsonyabb mennyisége miatt csökkent.