Vámháború: elmeszelték az Adidas hurráoptimizmusát

Visszariadt az Adidas az idei várakozásai javításától a vámháború miatt, amely az Egyesült Államokban, azaz a világ legnagyobb sportpiacán még pontosan fel nem mérhető áremelésekhez vezethet, és lefékezheti a márka első negyedévben látott lendületét – közölte a vállalat kedden.

Elillant az Adidas momentuma? / Fotó: Angel Garcia

Hová lett az Adidas optimizmusa?

Pedig a német sportszergyártónak minden oka meglett volna akár a hurráoptimizmusra is, lévén az első negyedévben a nettó árbevétele éves bázison 12,7 százalékkal, 6,15 milliárd euróra nőtt ki, némileg meghaladva még a vállalat derűlátó előrejelzését is.

Az adózott nyereség eközben 151,3 százalékkal, 428 millió euróra, míg az egy részvényre jutó nettó profit 151,3 százalékkal, 2,4 euróra ugrott. Az üzemi eredmény eközben 81,7 százalékkal, 610 millió euróra bővült.

„Az értékesítés 10 százalék feletti növekedése minden piacon és csatornán a mai változékony környezetben is demonstrálja márkánk erejét, és aláhúzza, hogy munkatársaink milyen nagyszerű munkát végeznek. A 610 millió eurós működési eredmény és a 9,9 százalékos működési árrés bizonyítja vállalatunk hatalmas erejét. Nagyszerű negyedév” – lelkendezett Björn Gulden vezérigazgató.

A magasabb vámok miatti költségnövekedés azonban végül áremelkedést fog okozni, ám jelenleg lehetetlen számszerűsíteni, mekkorát, vagy akárcsak következtetni is rá, hogy az új tarifák milyen hatással lehetnek a termékeink iránti fogyasztói keresletre

– tette hozzá Gulden.

Nagyon ment a Samba és a Gazelle

Busás bevételekre tett szert az Adidas klasszikus sportcipőmodelljei, köztük a Samba és a Gazelle lassan két éve tartó sikerszériájának hála, alaposan növelve piaci részesedését a piacvezető Nike rovására.

A siker körüli hírverés pedig felpörgetheti az Adidas egyéb termékei, köztük a sportruházat és az élsportfelszerelések iránti keresletet is. Az már jól látható mindenesetre, hogy a vállalat először is a többi tornacipőmodelljére, köztük a vékony talpú Tokyóra és Taekwondóra próbálja meg kiterjeszteni az emelkedő trendet.

Márciusban az Adidas máskülönben eléggé lelombozta a befektetőket, amikor az idei évre a most is fenntartott 1,7–1,8 milliárd eurós üzemieredmény-várakozását, illetve 10 százalék alatti – devizahatásoktól megtisztított – bevételbővülését jelezte.

Gulden azonban kedden hangsúlyozta, hogy az Adidas továbbra is kiváló lendületben van az Egyesült Államokon kívüli valamennyi piacon.

Ezért tartjuk magunkat az eredeti kilátásainkhoz, de elismerjük, hogy vannak bizonytalanságok, amelyek negatív hatást gyakorolhatnak teljesítményünkre az év hátralévő részében

– tette hozzá.