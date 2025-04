Brutális rekordot döntött az arany ára – itt tart a jegyzés

Kedden is folytatta újabb rekordokat hozó szárnyalását az arany ára a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex), így a magyar idő szerint reggel fél hét körüli időszakban a júniusi határidős jegyzés már az unciánkénti 3500 dollárt is megközelítette, ami 1,99 százalékos drágulást jelent.

Az arany ára valósággal kilőtt idén / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az arany árfolyamát tovább tüzelte, hogy a múlt héten Donald Trump amerikai elnök Jerome Powell Fed-elnök kirúgását lebegtette meg, amire ugyan elméletileg nincs lehetősége, de kérdéseket vet fel a jegybanki függetlenséggel kapcsolatban. Ráadásul Powell megbízatása jövő februárban lejár, és Trump várhatóan nem jelöli újra a Fed élére.

Elképesztő mértékben drágul az arany

A történelem során az arany ára csak tavaly augusztus 20-án lépte át a 2500 dolláros unciánkénti szintet. Azonban a piaci bizonytalanság árnyékában a nemesfém árfolyama továbbra is emelkedik. Trump megválasztása és első intézkedéseinek hatására pedig az arany ralija új lendületet vett, így

a jegyzés az első negyedévben átlépte a 2900 dolláros árat, majd március 13-án a 3000 dolláros szintet is átvitte.

Az arany emelkedése mögött részben a dollárban megrendült bizalom is áll, hiszen a zöldhasúval szemben idén szinte mindegyik fontos nemzetközi deviza erősödni tudott.

A vámháború és az általa előidézett geopolitikai bizonytalanság árnyékában az arany sorra dönti az újabb csúcsokat, idén már több mint húsz új rekordot ért el. A nemesfém szárnyalását az is segíti, hogy a felfokozott bizonytalanság közepette a korábban menekülőeszköznek számító amerikai államkötvények hozama is emelkedik, ami az instrumentumok árának csökkenését jelenti.