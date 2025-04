Kitört a nagy lítiumionakku-háború: beperelte a Duracellt a BASF

Beperelte a Warren Buffett-féle Berkshire Hathaway birtokában lévő Duracellt a BASF, mondván az elemgyártó kereskedelmi titkokat lopott el a német cégtől a két vállalat együttműködése során a lítium-ion akkumulátor technológiával kapcsolatban.

A BASF ludwigshafeni gyára Európa legnagyobb vegyi üzeme / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bloomberg beszámolója szerint a világ legnagyobb vegyipari cége bevétel alapján úgy véli, hogy a Duracell a megállapodás megsértésével jóvátehetetlen károkat okozott. A BASF pénzügyi kártérítést és a Bershire leányvállalat birtokába került információk megsemmisítését kéri.

A BASF nincs könnyű helyzetben, ezért fordult az akkumulátorok felé

A vegyipari cég egy michigani üzemben készül lítium-ion akkumulátorokhoz szükséges anyagok gyártására újrahasznosított fémekből, miután Markus Kamieth cégvezető a vállalat szerencséjének megfordításán dolgozik az emelkedő energiaárak és a különösen Kínában hanyatló kereslet árnyékában.

Kamieth az akkumulátor-alapanyagokat gyártó részleget önálló üzletként választaná le a cégről.

Ennek keretében jelentették be tavaly, hogy vizsgálják az együttműködések lehetőségét.

A BASF németországi központjában, Európa legnagyobb vegyi üzemében, Ludwigshafenben költségcsökkentéssel próbálkozik, és több kisebb gyártóegységet be is zárt már, hogy 2026 végére 2,1 milliárd eurós megtakarítást érjen el. A kereset szerint a BASF jelentős erőforrást és erőfeszítést fordított egy nagy teljesítményű katód anyag fejlesztésére és gyártására, ami egy kulcsfontosságú akkumulátor-alkatrész. Az együttműködés keretében ezt azonban a Duracell egy harmadik céggel is megosztotta, ami a BASF számára fejlesztői és szállító szerepe elvesztésével járt.