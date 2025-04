Bomba formában kezdett az OTP, hegymenetben a blue chipek

Lendületesen indult a nap a BÉT-en a hét első kereskedési napján. A BUX index 2,2 százalékkal 86 608 pontig menetelt a kezdés utáni percekben, a menet zászlóshajója az OTP részvénye volt.

Bődületesen volatilis hét után nyitott zöldben a BÉT / Fotó: Vémi Zoltán

Zöldben a BÉT, optimista a piac

A bankpapír 2,4 százalékkal 23 730 forintig erősödött, a Mol 2,04 százalékkal 2898 forintig, a Richter 1,95 százalékkal 10 440 forintig, a Magyar Telekom pedig 1,89 százalékkal 1610 forintig emelkedett a gongszót követően.

A nyugat-európai piacok is felpattantak hétfő reggel, miután kiderült, Amerika mentesítette az okostelefonokat és számítógépeket az extravámok alól, Donald Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy célzott vámokat dolgoznak ki ezen termékek kapcsán, melyeket később jelentenek majd csak be. A német DAX 2,1 százalékkal, a francia CAC 1 százalékkal, az átfogó Euro Stoxx pedig 2,05 százalékkal emelkedett a kezdő gongszót követően. A határidős jegyzések alakulása alapján Amerika is zöldben nyithat majd, a főbb indexek 1 százalék körüli pluszt mutatnak.

A piacokat a vámháború folyamatos alakulásán túl a héten az eurózóna friss inflációs adatai, majd az azokat egy nappal követő EKB-kamatdöntés és annak kommentárja mozgathatják majd. Az EKB-tól a piac jelenleg 25 bázispontos vágást vár a következő ülés kapcsán, viszont a döntésen magán túl az is kulcsfontosságú lesz a befektetők számára, hogy Christine Lagarde, a testület elnöke milyen nyilatkozatot tesz a kamatpálya várható alakulásáról. Az enyhe monetáris politika jót tenne a gazdaságnak, így a befektetők azt remélik, a jegybankelnök galamb hangvételű üzeneteket fogalmaz majd meg beszéde során.

A forint dinamikus erősödéssel kezdte a napot, a dollárral szemben 0,75 százalékkal 358,0-ig, az euróval szemben pedig 0,22 százalékkal 408,85-ig menetelt a korai órákban.